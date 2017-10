Tammi julkaisee Nobel-voittaja Ishiguron aiemmin suomentamattoman teoksen – myös viisi uusintapainosta vanhoista suosikeista tulossa

Nobelin kirjallisuuspalkinnon 2017 voittaneen englantilaiskirjailijan Kazuo Ishiguron aiemmin suomentamaton romaani The Unconsoled julkaistaan Suomessa syksyllä 2018. Teoksen kääntää Ishiguron pitkäaikainen suomentaja Helene Bützow. Viidestä Ishiguron teoksesta on tulossa myös uusintapainokset.

Kustannusosakeyhtiö Tammi julkaisee Nobelin kirjallisuuspalkinnon 2017 voittaneen englantilaisen Kazuo Ishiguron aiemmin suomentamattoman romaanin The Unconsoled syksyllä 2018 nimellä Surullinen pianisti. Alun perin vuonna 1995 julkaistu teos on Ishiguron neljäs romaani. The Unconsoled on ainoa toistaiseksi suomentamaton Ishiguron romaaneista. Teoksen kääntää Ishiguron pitkäaikainen suomentaja Helene Bützow.

Uuden suomennoksen lisäksi Tammi julkaisee uusintapainoksina viisi loppuunmyytyä Ishiguron teosta. Haudattu jättiläinen (suomennos julkaistu alun perin 2016), Ole luonani aina (2005) ja Pitkän päivän ilta (1990) ovat jälleen saatavilla kirjakaupoista viikolla 43. Myöhemmin syksyllä ilmestyvät myös uusintapainokset teoksista Me orvot (2002) ja Menneen maailman maalari (1988).

Kazuo Ishiguro on Japanissa 1954 syntynyt ja vuodesta 1960 Englannissa asunut kirjailija. Ishiguron yksikään teos ei ole toisensa kaltainen. Hänen rakastetuista romaaneistaan Ole luonani aina ja Pitkän päivän ilta on tehty myös samannimiset menestyselokuvat. Ishiguro on saanut jo ennen Nobelia lukuisia kansainvälisiä palkintoja, muun muassa Booker-palkinnon. Hänen tuorein romaaninsa Haudattu jättiläinen voitti Suomessa Tähtifantasia-palkinnon 2017.

Helene Bützow on suomentanut englannin kielestä yli 80 teosta. Keltaiseen kirjastoon hän on Ishiguron lisäksi kääntänyt muun muassa Sarah Watersin ja Don DeLillon tuotantoa. Lisäksi hän on suomentanut muun muassa Suzanne Collinsin ja John Greenin teoksia. Bützowille myönnettiin kirjallisuuden valtionpalkinto vuonna 2001.

