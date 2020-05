Tammi julkaisee suomeksi Deborah Feldmanin muistelmateoksen Unorthodox - tunnettu myös ylistetystä TV-sarjasta

Netflixissä suureen suosioon noussut ja kriitikkojen ylistämä Unorthodox-sarja on Yhdysvalloissa nostanut bestseller-listoille myös Deborah Feldmanin koskettavan muistelmateoksen Unorthodox – The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots, johon sarja perustuu. Tammi julkaisee kirjan suomeksi alkuvuonna 2021.

Deborah Feldman eli lapsuutensa ja nuoruutensa New Yorkin ortodoksijuutalaisessa hasidiyhteisössä, jossa tiukasti valvotut uskonnolliset säännöt hallitsivat niin hänen ihmissuhteitaan, pukeutumistaan ja kuin lukemistaankin. Tukahduttavasta kasvatuksesta huolimatta Deborahista kasvoi itsenäisesti ajatteleva nuori nainen, joka luki salaa Jane Austenin ja Louisa May Alcottin kirjoja ja oppi niiden avulla unelmoimaan toisenlaisesta elämästä, vapaudesta ja onnesta Manhattanin pilvenpiirtäjien keskellä. Teini-ikäisenä vastentahtoisesti solmitussa, seksuaalisesti ja emotionaalisesti toimimattomassa järjestetyssä avioliitossa jännite Deborahin omien tarpeitten ja hänen uskonnollisten velvollisuuksiensa välillä kasvoi hallitsemattomaksi, kunnes hän 19-vuotiaana tuli äidiksi ja ymmärsi, että hänen olisi esteistä huolimatta löydettävä itselleen ja pojalleen tie uudenlaiseen elämään. ”Feldmanin herkkä ja unohtumaton kasvukertomus on kerronnallista tietokirjallisuutta parhaimmillaan ja vertautuu lukuelämyksenä esimerkiksi Tara Westoverin Opintiellä-kirjaan, joka on löytänyt Suomessakin laajan lukijakunnan. Feldmanin kirjan julkaiseminen on Tammelle suuri ilo ja kunnia”, sanoo Tammen tietokirjallisuuden kustannuspäällikkö Markku Aalto.

