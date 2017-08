9.8.2017 15:06 | Kustannusosakeyhtiö Tammi

Kustannusosakeyhtiö Tammen organisaatio vahvistuu uudella viestintäpäälliköllä ja uudella myyntipäälliköllä. Viestintäpäälliköksi on nimitetty VTM Satu Sirkiä ja myyntipäälliköksi tradenomi Miguel Rosenström.

Tammi vahvistaa organisaatiotaan viestintäpäälliköllä ja myyntipäälliköllä. Viestintäpäällikkönä 10. elokuuta aloittava Satu Sirkiä vastaa Tammen kirjailijoiden ja kirjojen mediaviestinnästä, viestinnän strategian suunnittelusta, avainkirjailijoiden brändien kehityksestä viestinnällisesti sekä Tammen yhteiskuntasuhteista. Myyntipäällikkönä 5. syyskuuta aloittava Miguel Rosenström vastaa Tammen kirjojen myynnistä jälleenmyyjäasiakkaille, uusasiakashankinnasta ja projektimyynnistä.

Sirkiä on työskennellyt kahdenkymmenen vuoden ajan muun muassa toimitussihteerinä, toimittajana ja uutisankkurina Ylessä, MTV3:lla ja Nelosen uutisissa.

”Satu Sirkiä tuo Tammen viestintään valtavan määrän kokemusta, monesta eri näkökulmasta. Mediasisällön tuotanto, isojen projektien johtaminen, mediakentän tuntemus ja näkemys siitä, mikä tällä hetkellä mediakentällä toimii, ovat kaikki Satun mukanaan tuomaa erityisosaamista. Olemme valtavan iloisia, että saamme Satun tiimiimme”, toteaa markkinointi- ja viestintäjohtaja Reetta Miettinen.

”Tartun uuteen tehtävääni Tammen viestintäpäällikkönä suurella innolla. On mahtavaa päästä osaksi pitkän historian omaavaa kustannustaloa. Kirjat ja lukeminen ovat minulle intohimoasia ja uskon, että lukemalla voi kokea ja elää monta elämää. Siksi tuntuukin aivan erityisen hienolta, että saan jatkossa tehdä töitä kirjailijoiden kanssa ja kirjojen parissa”, Sirkiä kertoo.

Miguel Rosenström on työskennellyt aiemmin muun muassa Alma Talentissa, jossa hän on vastannut viimeiset vuodet ammattikirjojen myynnistä jälleenmyyjäasiakkaille sekä digitaalisten ammattitietopalveluiden myynnistä yrityksille ja julkisen sektorin asiakkaille.

”Rosenströmin vankka osaaminen B-to-B-myynnistä ja kokemus myös digitaalisten sisältöjen myynnistä vahvistaa entisestään kokenutta tiimiämme”, sanoo myyntijohtaja Veli-Pekka Matilainen.

”On suuri ilo ja kunnia päästä työskentelemään yhtiöön, jossa yhdistyvät pitkä kirjallinen perinne, mielenkiintoiset tuotteet ja mahtavat asiakkaat. Tammen monipuolinen ja laadukas kirjavalikoima tarjoaa jokaiselle suomalaiselle sopivan tarinan. Paljon puhuttu digitalisaatio tuo oman vivahteensa ja uusia mahdollisuuksia kirjojen myyntiin”, Rosenström toteaa.

Kustannusosakeyhtiö Tammi on yksi Suomen suurimmista kirjankustantajista. Se on julkaissut korkeatasoista kotimaista ja käännettyä kirjallisuutta perustamisvuodestaan 1943 lähtien. Tammi on lasten- ja nuortenkirjojen markkinajohtaja Suomessa. Tammi on osa kansainvälistä Bonnier-mediakonsernia.

Lisätiedot:

Satu Sirkiä | viestintäpäällikkö | Kustannusosakeyhtiö Tammi

satu.sirkia@tammi.fi | 0400 485 228

Reetta Miettinen | markkinointi- ja viestintäjohtaja | Bonnier Books Finland

reetta.miettinen@bonnierbooks.fi | 040 834 4340

Miguel Rosenström | myyntipäällikkö | Kustannusosakeyhtiö Tammi

miguel.rosenstrom@tammi.fi | 040 342 4715

Veli-Pekka Matilainen | myyntijohtaja | Bonnier Books Finland

veli-pekka.matilainen@bonnierbooks.fi | 040 342 4773