Tammi vahvistaa organisaatiotaan

FM Laura Kurki on nimitetty Tammen suomennetun kaunokirjallisuuden kustannuspäälliköksi 1.11.2023 alkaen. Kurki siirtyy Tammelle kustannuspäällikön tehtävästä Karistolta, jossa hän on työskennellyt niin tieto- kuin kaunokirjojenkin parissa. Hän on myös vastannut Kariston käännetystä YA:sta ja fantasiasta.

FM Viia Viitanen aloittaa 1.11.2023 Tammen suomennetun kaunokirjallisuuden kustannustoimittajana. Viitanen on kokenut kustannustoimittaja, joka on tehnyt monipuolisia kustannusalan töitä romaanien suomentamisesta sarjakuvalehtien toimittamiseen.

"Tammella on vastustamaton ja monipuolinen käännöskirjallisuuden lista, jota olen aina ihaillut. On ilo ja kunnia päästä osaksi huipputiimiä etsimään ja tuomaan lukijoille kirjallisuutta, joka innostaa, koskettaa ja viihdyttää. Uskon, että uusi työ Tammella avartaa maailmaani ja tuo minut valovoimaisten kirjojen äärelle", Laura Kurki sanoo.

”Hyvien suomennosten saattaminen lukijoiden saataville on aina ollut minulle sydämen asia, joten mikäpä sen hienompaa kuin päästä työskentelemään monenlaisten kiinnostavien ja innostavien käännöskirjojen parissa perinteikkäässä kustantamossa huippuammattilaisten kanssa”, sanoo Viia Viitanen.

”Laura tuo Tammeen tuoretta näkemystä ja uusia näkökulmia käännöskirjallisuuteen, ja uskon että yhteistyömme tulee olemaan hedelmällistä, palkitsevaa ja hauskaa. Viian laaja ammattitaito kustantamisen eri alueilta on meille erittäin arvokasta, ja odotan yhteistyöltämme paljon. Olen onnellinen mahdollisuudesta päästä tekemään töitä Lauran ja Viian kaltaisten kirjallisuuden ammattilaisten kanssa. Heidän kokemuksensa ja taitonsa tuovat arvokkaan panoksen taitavaan toimitustiimiimme”, toteaa Tammen suomennetun kaunokirjallisuuden kustantaja Päivi Koivisto-Alanko.

Tammen suomennetun kaunokirjallisuuden toimituksessa työskentelevät marraskuusta alkaen kustantaja Päivi Koivisto-Alanko, kustannuspäällikkö Laura Kurki ja kustannustoimittajat Helmi Keränen, Elina Virva ja Viia Viitanen.