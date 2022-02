Tammikuussa 11 800 työtöntä työnhakijaa

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 28.1.2022 28.1.2022 11:48:09 EET | Tiedote

Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 81,99. Nyt taso on 6 cm alle ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon. Vedenpinta alenee hiukan pakkaskauden jatkuessa. Muutokset alkuvuonna ovat olleet hitaita ja sama jatkuu vakaan pakkastalven ajan. Iisalmen reitillä vesistöjen pinnat ovat pysyneet säännöstelyn tavoitetasoilla. Viimeisten viikkojen juoksutukset ovat olleet keskimääräistä hieman pienempiä. Tilanne jatkuu samanlaisena, koska lämpötilaennusteet näyttävät pakkasen jatkuvan. Nilsiän reitin alaosassa Syvärillä ja Vuotjärvellä pinnat ovat ajankohdan keskimääräisellä tasolla. Sama tilanne on myös Juojärvellä. Virtaamat ovat vakaan pakkaskauden hillitseminä hieman keskimääräistä pienempiä. Varkauden alapuolella Haukiveden pinta on 5 cm alle ajankohdan keskimääräisen tason, kun verrataan 30 viimeisen vuoden tilastoihin. Lukema on nyt N2000+ 76,07. Helmikuun aikana muutokset Haukiveden pinnassa ovat vähäisiä. Säännöstelemättömällä Rautalammin reitillä pinnat ovat laskeneet vuodenv