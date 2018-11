Tampere näyttää maailmalle mallia innovoinnissa – DIMECC ja DEMOLA esittelivät ainutlaatuista osaamistaan maailman huipuille Grenoblessa

Tampere esitteli tänään uutta innovaatioiden yhdessä kehittämisen mallia Grenoblessa, maailman johtavien innovaatiokaupunkien High Level Forum 2018 -tapahtumassa. Tampere on ainut Suomesta mukaan kutsuttu kaupunki runsaan 30 edistyneimmäksi arvioidun globaalin innovoijan joukkoon. Johtavien suomalaisten innovaatioekosysteemien DIMECCin ja Demolan ainutlaatuinen innovaatiotarjonta sai innostuneen vastaanoton.

Lehdistötiedote 14.11.2018

”On kunnia saada edustaa Tamperetta tässä maailman innovaatio-osaajien huipputapahtumassa. Olemme onnistuneet luomaan yhdessä Demolan kanssa sellaisen tarjonnan innovointia teollisuutta varten, ettei sille löydy vertailukohtaa koko maailmasta”, tiivistää DIMECC Oy:n toimitusjohtaja Harri Kulmala syyn puhujakutsuun Grenobleen.

Innovaatioiden kehittäminen yhdessä, co-creation, on globaalisti yhä keskeisempi tapa luoda läpimurtoja teknologiassa ja liiketoiminnassa. Kaupunkien rooli yhteiskehittämisessä on koko ajan kasvussa ja Tampere on kivunnut tässä koko maailman parrasvaloihin.

”Siinä missä DIMECC on koko Euroopan tehokkain innovoija erityisesti pidemmän aikavälin strategisessa tutkimuksessa ja innovoinnissa, me Demolassa tarjoamme puolestamme nopeaa, ennakkoluulotonta ja luutuneita malleja ravistelevaa pilotointia. Yhdessä DIMECC ja Demola tarjoavat paletin, joka vastaa niin nopeisiin kuin kauaskantoisempiin innovaatiotarpeisiin”, kuvaa Demola Global Oy:n toimitusjohtaja Ville Kairamo yhteistyön ainutlaatuista luonnetta.

DIMECCin innovaatioekosysteemissä on mukana yli 2000 suomalaista huippuosaajaa niin teollisuudesta kuin akateemisesta maailmastakin. Demola puolestaan yhdistää lähes 60 yliopistoa 700 000 opiskelijaa neljältä mantereelta. Demola on koko Euroopan laajin innovaatioverkosto, kun taas DIMECC on todettu sekä tuottavuudeltaan että kulujensa pienuudella koko EU:n tehokkaimmaksi. Yhdistelmä on siis verrattoman kilpailukykyinen.

Innovaatiokaupunkien eturivissä

Tampereen kaupunkia Grenoblessa on edustanut ja esitellyt apulaispormestari Aleksi Jäntti.

”On todella hienoa, että Tampere näkyy täällä maailman innovaatiokaupunkien eturivissä. Tällä on todella suuri vaikutus vetovoimallamme, kun huippuosaajat ympäri maailmaa arvioivat, missä heidän olisi kiinnostavaa tehdä tulevaisuudessa työtä. Tämä taas luo meille Tampereelle yhä lisää kasvupotentiaalia ja sitä kautta mahdollisuuksia parempaan hyvinvointiin”, kuvaa Jäntti foorumin merkitystä Tampereelle ja tamperelaisille.

“Tampere on Suomen teollisuuspääkaupunkina aivan keskeinen yhdistävä tekijä niin DIMECCin kuin Demolankin toiminnalle. Tampere on älykaupunki ja me toivomme koko maasta ÄlySuomea. Hyvä esimerkki oikeasta suunnasta on uusi ekosysteemimme Intelligent Industry, jossa julkinen valta ja teollisuus ovat yhtä jalkaa älykkäämpää Suomea edistämässä. Julkinen sektori hyötyy valtavasti yksityisistä investoinneista, ja julkinen panostus taas synnyttää yksityisiä investointeja”, kiittää toimitusjohtaja Kulmala Tampereen päättäjien toimintaa.

Yleisön reaktiot Grenoblessa olivat kiinnostuneita ja kiittäviä.

”Erityisesti olemme saaneet palautetta kaikille avoimesta innovoinnista, eli Suomen teollisuuden luoma ja mm. Tampereen kaupunkisuunnittelussa jo hyödyntämä uusi innovointimalli P4.0 on saanut paljon kiitosta. Ideahan siinä on, että julkisen ja yksityisen sektorin innovaatiokumppanuuden Public Private Partnership -malliin on tuotu neljäs P eli People mukaan. Demolan kannalta on hienoa, että milleniaalien osallistaminen tulevaisuuden rakentamiseen innostaa laajalti”, kuvaa Demolan toimitusjohtaja Kairamo yleisön tunnelmia.

Tampereen innovointimainetta olivat Grenoblessa edistämässä myös tärkeät yhteistyökumppanit VTT, Tampereen teknillinen yliopisto sekä Pirkanmaan liitto.

Lisätiedot:

Harri Kulmala, toimitusjohtaja, DIMECC Oy, 040 840 6380, harri.kulmala@dimecc.com

Ville Kairamo, Demola Global Oy, 040 566 7182, ville@demola.net

Aleksi Jäntti, apulaispormestari, Tampere, 040 727 3234, aleksi.jantti@tampere.fi