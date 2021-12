Tampere on elinvoiman edistämisessä paras

Taloustutkimuksen tekemässä Kuntien imago 2021 -tutkimuksesta selviää, että Tampere sijoittuu 36 kunnan joukossa ensimmäiseksi elinvoimaisuuden edistämisessä. Myös Tampereen sijainti ja yhteydet sekä innovaatioiden tukeminen saavat yritysjohtajilta kiitosta. Kokonaisuudessaan Tampere ja kaupunkiseutu menestyivät vuosittain tehtävässä Kuntien imago -tutkimuksessa hyvin.

Tampereen NPS-suositteluindeksi on kasvussa jo kolmatta vuotta ja on edelleen kuntajoukon kolmanneksi korkein. Myös kokonaismielikuva on kehittynyt positiivisesti vuodesta 2013 lähtien ja Tampere sijoittuu myös siinä kolmanneksi. Imagotekijöistä tutkimuksessa selvitettiin 13 eri tekijää. Niistä yhdessätoista Tampere on kärkikymmenikössä.

- Tampereella on tehty pitkäjänteistä yhteistyötä yritysten, Tampereen yliopistoyhteisön ja VTT:n kanssa innovaatioiden ja niiden kaupallistamisen edistämiseksi. Kehitysohjelmat ja ekosysteemikehitystyö ovat parantaneet osaamispohjaa ja uudistaneet sekä synnyttäneet uutta yritystoimintaa, toteaa Business Tampereen toimitusjohtaja Harri Airaksinen.

Kokonaismielikuvassa Tampereen arvosanat ovat tasaisesti parantuneet lähes kaikilla osa-alueilla. Parhaat arvosanat Tampere saa elinvoimaisuuden vahvistamisen lisäksi, kaupallisista palveluista ja liikenneyhteyksistä, pientä laskua on tullut työvoiman saatavuudessa.

Tampereen pormestari Anna-Kaisa Ikonen pitää työvoiman saatavuuden kehittämisen kulmakivinä hyvää yritysyhteistyötä, korkeakoulukentän ja oppilaitosten luomaa osaamista ja helppoa liikenteellistä saavutettavuutta. Niitä kehitetään jatkossakin. Kaupunki vahvistaa edelleen myös yritysmyönteisyyttään.

- Tampereella tapahtuu ja kaupunki kehittyy koko ajan, ja hyvä pöhinä näkyy varmasti myönteisesti myös yrityksissä. Siitä kertoo erinomainen arvosana elinvoiman edistämisessä. Valtakunnallisesti paljon puhuttu työvoiman saatavuus on ollut ongelma täälläkin, ja sen ratkaisua on lähestyttävä useista kulmista. Kansainvälisten osaajien rekrytointia tuetaan nyt uudella International House Tampere -toiminnalla, aloitamme uuden elämystalouden ohjelman ja esimerkiksi rautatieaseman aluetta pyritään kehittämään edelleen vilkkaammaksi asumisen ja työnteon keskittymäksi hyvien kulkuyhteyksien vieressä. Hybridiksi ja etätyöksi muuttunut työelämä voi olla vahvuus myös hyvien kulkuyhteyksien Tampereelle, ja se tilaisuus meidän pitää pystyä hyödyntämään myös osaajien houkuttelussa, Anna-Kaisa Ikonen sanoo.

Kaupunkiseudun kunnat hyvässä nosteessa

Yrittäjämyönteisyyttä kysyttäessä kaupunkiseudun kunnat menestyvät hyvin. Nokia ja Ylöjärvi kiilaavat tässä Tampereen ohi. Tampere toimii veturina muille kaupunkiseudun kunnille ja se näkyy selvästi tutkimusten elinvoima-aiheisissa kysymyksissä. Elinvoimaisimmiksi yli 30 000 asukkaan kunnista yritysjohtajat nostavat Nokian, Ylöjärven ja Kangasalan.

Nokia ja Kangasala sijoittuvat suositteluindeksillään top 20 kunnan joukkoon eikä suuria heilahteluja puolin tai toisin ole viime vuoteen verrattuna.