Tampereen ammattikorkeakoulu on jälleen toiseksi suosituin ammattikorkeakoulu - hakijamäärät nousivat useilla aloilla

Kätilötyön kehittäjille on tarvetta, koska seksuaali- ja lisääntymisterveyden tarpeet muuttuvat 15.3.2023 12:34:15 EET | Tiedote

Seksuaali- ja lisääntymisterveyden hoito on muutoksessa. Syntyvyys laskee jatkuvasti ja väestö on moninaistunut: seksuaalisia suuntautumisia on enemmän ja eri kulttuureista tulevien kirjo on laaja. Kätilötyön kehittämiselle ja palveluiden uudistamiselle on laaja yhteiskunnallinen tarve. Tampereen ammattikorkeakoulussa syksyllä käynnistyvä Kliininen asiantuntija – Kätilötyön kehittäminen -ylempi amk-tutkinto pureutuu ajankohtaisiin seksuaali- ja lisääntymisterveyden tarpeisiin.