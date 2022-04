Tampereen ammattikorkeakoulu tarjoaa ukrainalaisille avoimen ammattikorkeakoulun opintoja maksuttomasti

Kurssitarjonta päivittyy edelleen ja sitä pääsee selailemaan näiden sivujen kautta. Samasta osoitteesta löytyvät myös hakuohjeet:

Open UAS Courses for Ukrainian Citizens | Tampere universities (tuni.fi)

Tällä hetkellä tarjolla on kursseja esimerkiksi yrittäjyyteen, markkinointiin ja myyntiin liittyen. Tulossa on myös kieliopintoja.

Tarjolla olevien opintojen opetuskieli on englanti.

Lisätietoa voi kysyä TAMKin yliopettaja Mervi Kastarilta, mervi.kastari@tuni.fi tai simhe@tuni.fi

Kastari on myös TAMKin SIMHE (Supporting Immigrants in Higher Education in Finland)-yhteyshenkilö.

SIMHE-ohjaus on tarkoitettu niille, jotka asuvat Suomessa ja ovat suorittaneet toisen asteen tutkinnon, opiskelleet korkeakoulussa tai ovat jo suorittaneet korkeakoulututkinnon. SIMHE-ohjauksessa saa tietoa esimerkiksi korkeakouluun hakemisesta ja erilaisista opiskelumahdollisuuksista.

Lisää tietoa SIMHEstä: https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/simhe