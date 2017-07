Tampereen Härmälänrantaan rakenteilla 53 pientä Lumo-vuokra-asuntoa

5.7.2017 10:49 | Kojamo Oyj

Lumo Kodit Oy rakennuttaa yhdessä SRV Rakennus Oy:n kanssa Tampereen Myrskynkatu 4:än 53 Lumo-asuntoa. Asunnot ovat kompakteja yksiöitä ja kaksioita. Kiinteistö valmistuu keväällä 2018.

Kuusikerroksisen Myrskynkatu 4:n rakentaminen on käynnissä. Talon tehoneliöisistä asunnoista 41 on yksiöitä ja loput ovat kaksioita. Asunnoissa on joko ranskalainen tai lasitettu parveke.

– Kohde vastaa hyvin pienien asuntojen kysyntään Tampereella, sanoo kiinteistökehitysjohtaja Kim Jolkkonen Kojamo-konsernista.

Härmälän läheisyydestä löytyvät monipuoliset palvelut ja hyvät liikenneyhteydet. Talo sijaitsee noin viiden kilometrin päässä kaupungin keskustasta Pyhäjärven rantamaisemissa.

Kiinteistön urakoitsijana toimii SRV Rakennus Oy Pirkanmaa ja talo valmistuu keväällä 2018.