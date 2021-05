Tampereen Iceheartsille tämänvuotinen etiikkapalkinto

Jaa

Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi työtä tekevälle Tampereen Iceheartsille on myönnetty tämänvuotinen Pirkanmaan etiikan edistämisrahaston palkinto. Palkinto on 5 000 euroa.

Iceheartsin jääkiekko-, jalkapallo- ja salibandy-joukkueisiin valitaan päiväkoti- tai alakouluikäisiä lapsia yhdessä sosiaalitoimen, päiväkotien ja koulujen henkilökunnan kanssa. Lapset saavat turvallisen yhteisön ja aikuisen sekä onnistumisen kokemuksia. Sama joukkue on yhdessä 12 vuotta. Joukkueiden vetäjät eli kasvattajat tukevat myös lasten koulunkäyntiä.

Pitkäjänteisellä Icehearts-toiminnalla tuetaan mukana olevien lasten ja nuorten elämää ja hyvinvointia ja näin vähennetään syrjäytymisen varaa. Kysymyksessä on merkittävä työ ennaltaehkäisevän lastensuojelun alueella. Toiminta on myös hoitoeettisen neuvottelukunnan mielestä eettisesti korkealle arvostettavaa.

Icehearts-toiminta on alkanut yksityishenkilöiden käynnistämänä pääkaupunkiseudulla vuonna 1996 lasten ja nuorten pahoinvoinnin ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Toiminta on laajentunut 14 kaupunkiin, vuonna 2014 myös Tampereelle. Tampereella on 11 Icehearts-joukkuetta, joista kaksi on tyttöjoukkueita.

Yhteiskunnan tuella palkattujen kasvattajien lisäksi mukana on vapaaehtoisia. Lisäksi lahjoitusten avulla on voitu hankkia mm. urheiluvarusteita.

Pirkanmaan terveydenhuollon etiikan edistämisrahastosta palkitaan henkilöitä tai hankkeita, joiden voidaan katsoa edistäneen erityisesti eettisten näkökulmien esilletuomista Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella ja Pirkanmaan väestön terveydenhuollossa. Rahastosta myönnettävästä palkinnosta päättää Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallitus hoitoeettisen neuvottelukunnan esityksen perusteella.