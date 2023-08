Tampereen Sähkölaitos on nyt Tampereen Energia

Tampereen Sähkölaitos otti tänään 28.8.2023 käyttöön uuden nimensä sekä uudistetun brändinsä. Brändiuudistus kattaa myös tytäryhtiömme Tampereen Sähköverkon, joka vastaa Tampereen alueen sähkönjakelusta. Tampereen Sähköverkon nimi on jatkossa Tampereen Energia Sähköverkko. Konserniimme kuuluvat Tampereen Vera ja Tammervoima jatkavat toimintaansa tutuilla brändeillään.

– Energia-ala muuttuu todella nopeasti ja kilpailutilanne on täysin uudenlainen. Ennen asiakkaat tulivat meidän luoksemme, mutta nyt meidän on mentävä heidän luokseen. Yhteistyö ja kumppanuus ovat avainsanoja maailmassa, jossa energiansaanti on pystyttävä turvaamaan laadukkaasti ja ympäristöystävällisesti kaikissa tilanteissa, Tampereen Energian toimitusjohtaja Jussi Laitinen toteaa.

Muutos näkyy jo nyt – ja leviää vaiheittain

Brändin uudistaminen etenee vaiheittain. Tampereen Energian uusi värimaailma ja muotokieli näkyvät jo uusilla kotisivuilla, ja ne tullaan viemään syksyn mittaan myös esimerkiksi laskuille ja itsepalvelukanava Sähkikseen. Uudistus ei vaikuta hintoihin tai nykyisiin tuotteisiin ja palveluihin.

– Myös jatkossa tarjoamme asiakkaillemme tuttuja lämmön, jäähdytyksen ja sähkön palveluita, minkä lisäksi kehitämme niitä jatkuvasti. Siten asiakkaamme voivat tehostaa energiankäyttöään ja olla matkalla kanssamme kohti puhtaampaa Tamperetta. Jo nyt asiakkaamme voivat ostaa meiltä esimerkiksi täysin hiilineutraalia lämmitystä tai pienentää sen kulutusta älykkäillä ratkaisuillamme, Laitinen kertoo.

Punainen kuin lämpö

Uusi visuaalinen identiteettimme saa inspiraationsa yhteistyöstä, energiasta ja rikkaasta historiastamme. Olemme tuottaneet tamperelaisille energiaa jo yli sadan vuoden ajan, ja rakennuksemme ovat tärkeä osa tamperelaista kaupunkimaisemaa. Uusi päävärimme onkin lämmin oranssinpunainen. Se korostaa tärkeintä tehtävämme eli sitä, miten lämmitämme kaupungin ja sen kodit, yritykset ja julkiset tilat.

Myös kuvamaailma on kotoisin Tampereelta ja tuo esiin sekä ihmisiä että meille kaikille tärkeitä paikkoja, joissa tuottamamme energiamme virtaa.

– Uusi identiteettimme tunnustaa juuremme, mutta tulkitsee historiaa modernisti. Brändiuudistuksessa kyse ei kuitenkaan ole vain visuaalisesta ilmeestä tai nimestä, vaan uudesta tavasta tehdä asioita strategiamme mukaisesti. Loimme työtämme kuvaavan, selkeän brändin, joka edustaa ihmisiämme ja kertoo, miksi olemme olemassa. Putkissa ja johdoissa kulkeva energia on abstraktia, mutta meidän ihmisemme tekevät siitä helposti lähestyttävää. Asiakkaillemme uusi brändimme näkyy selkeämpänä ja avoimempana viestintänä, sekä entistä erottuvampana ulkoasuna, toteaa Tampereen Energian brand manager Hanna Jokinen.

Ilmeuudistus on ollut lähes kahden vuoden projekti, johon osallistui laaja joukko Tampereen Energian työntekijöitä.