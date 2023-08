Tampereen Satakunnankadun liikenneympyrän taideteoksesta kilpailu

Hervantaan valmistui Tampereen pisin maalaus 16.8.2023 11:57:00 EEST | Tiedote

Hervannan valtaväylän päälle on valmistunut kaksi uutta siltaa. Kävely- ja pyöräilysilta tien pohjoispäässä on nimetty Aasiansillaksi. Sillan 70 metriä pitkä tukimuuri on saanut kylkeensä upean taideteoksen nimeltä Matkalla kotiin. Tekijänä on taiteilija, graafinen suunnittelija ja kuvittaja Terhi Ekebom.