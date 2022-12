Tampereen Sokoksen Alko uudistuu tammikuussa

Tampereen Sokoksen Alkon uudistetaan ja myymälä on avoinna ennen remonttia lauantaihin 7. tammikuuta klo 18 saakka ja se avataan jälleen perjantaina 20. tammikuuta klo 9. Myymälän ollessa suljettuna asiakkaita palvelevat muut Tampereen alueen Alkot. Myymälöiden sijainnit ja aukioloajat voi tarkistaa Alkon verkkosivuilta.

”Uudistetussa myymälässä satsataan jatkossa erityisesti laadukkaaseen viinivalikoimaan. Myymälän valikoima täydentää ja tukee keskustan myymälöiden tarjontaa. Valikoiman painotukset kohdentuvat ja muuttuvat sesonkien mukaisesti ja asiakkaiden toiveiden mukaan”, kertoo palvelujohtaja Kimmo Mäkelä.

”Sijainti ison ruokakaupan yhteydessä palvelee mainiosti makupareja ruualle etsiviä asiakkaita, ja henkilökuntamme auttaakin mielellään löytämään juuri ne juomat, jotka kruunaavat aterian.”

Myymälässä on noin 1400 tuotteen valikoima, joista viinejä on noin 800, panimotuotteita 140, väkeviä 280 ja alkoholittomia juomia 50.

Juomavalintoja tehdään yhä useammin vastuullisuus edellä

Alkoholittomat ja vastuullisemmat valinnat ovat luonteva osa juomavalintoja.

”Niin ruoka- kuin juomavalinnoissa pohditaan myös vastuullisuutta. Omilla valinnoilla halutaan vähentää hiilijalanjälkeä esimerkiksi ostamalla läheltä”, palvelupäällikkö Kimmo Saarijärvi sanoo. ”Jos lokaalisuus tarkoittaa kotimaisuutta, hyperlokaalisuus merkitsee paikallisuutta. Vaikka itse tuote olisi valmistettu kauempana, lähellä tuotettua raaka-ainetta korostetaan.”

”Alkoholittomat tuotteet ovat itsestäänselvyys esimerkiksi uudenvuoden juhlapöydässä, kun hyvinvointiin kiinnitetään yhä enemmän huomiota. Veden ja virvoitusjuomien lisäksi vaihtoehtoja löytyy viineistä panimotuotteisiin ja kuohuviin. Kuplat kuuluvat monelle erottamattomana osana uuden vuoden vastaanottoon”, Saarijärvi kertoo.

Asiakas löytää ympäristövastuulliset Vihreä valinta -symbolilla merkityt sekä eettisen sertifikaatin saaneet tuotteet myymälöistä helposti hyllynreunamerkintöjen avulla.

”Myös henkilökuntamme auttaa mielellään löytämään vastuulliset vaihtoehdot valikoimastamme”, Kimmo Saarijärvi sanoo.

Verkkokauppatilaukset omaan lähi-Alkoon

Alkon asiakkaat ovat löytäneet yhä vahvemmin verkkoasioinnin. Pirkanmaalla verkkokauppatilaukset kasvoivat viime vuonna noin 26 prosenttia.

”Asiakkaat arvostavat verkkokauppa-asioinnin vaivattomuutta ja sitä, että asiointi ei ole riippuvainen ajasta tai paikasta. Verkkokaupassa koko Alkon valikoima on tasapuolisesti kaikkien saatavilla ja paketti on noudettavissa mistä tahansa myymälästä. Toimitus on maksuton”, Saarijärvi kertoo.