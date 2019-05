Tampereen Sydänsairaala nollasi jonot ensimmäisen toimintavuotensa aikana

Sydänsairaala on toiminut uusissa tiloissa Tampereen yliopistollisen sairaalan alueella vuoden ajan. Moderni sairaalarakennus yhdisti eri puolilla sairaala-aluetta toimineet kardiologian ja sydän- ja rintaelinkirurgian palvelut. Toiminnan kehittämiselle asetettuja odotuksia on lunastettu menestyksellä, sillä potilasjonoja on saatu nollattua.

Tampereen Sydänsairaalan elektrofysiologian tarkkailutilassa etualalla toimintopäällikkö, rytmikardiologi Jaakko Inkovaara.

Ennen muuttoa Tampereen Sydänsairaalaan jonot olivat venyneet palvelujen kasvavan kysynnän myötä. Esimerkiksi rytmihäiriöiden hoitoon liittyviin elektrofysiologian toimenpiteisiin jonotusaika oli puoli vuotta. – Uudessa sairaalassa saimme yhden toimenpidepäivän lisää viikossa ja kehitimme työnteon joustoa, minkä myötä olemme voineet tehostaa toimintaamme. Vaikka muutto toi katkon toimintaan, hoidimme viime vuonna ennätyksellisen paljon potilaita. Nyt hoitoa ei tarvitse tarpeettomasti odottaa, kertoo rytmikardiologi, elektrofysiologian toimintopäällikkö Jaakko Inkovaara. 20 metriä ambulanssista leikkaukseen Potilas kulkee sujuvasti Sydänsairaalan sisällä palvelusta toiseen. – Meillä ei potilaita kuljeteta turhaan. Ambulanssihallista on 20 metriä toimenpidesaliin ja sieltä 20 metriä sydänvalvontaan. Hoitoyksiköt ovat lähellä toisiaan, mikä mahdollistaa koko sairaalan tehokkaan toiminnan, kuvaa sairaalajohtaja Pasi Lehto. Tuottavuus ei ole hintojen korottamista Tays Sydänkeskus Oy:n toimitusjohtaja Kari Niemelä korostaa, että toiminnan kehittäminen ei ole näkynyt asiakkaiden maksamissa hinnoissa Tampereella. – Alusta alkaen Sydänsairaala tärkein tavoite on ollut vaikuttavan ja kustannustehokkaan potilashoidon turvaaminen, Kari Niemelä toteaa. Osa uudenlaista toimintaa on laajeneva yhteistyö eri toimijoiden kanssa. Esimerkiksi Hämeenmaan Sydänpiiri on toiminut Tampereen Sydänsairaalan tiloissa avajaisista saakka. Yhteistyötä on käynnistetty myös eurooppalaisten huippusairaaloiden kanssa. Sydänsairaalan uudisrakennus on ensimmäinen Taysin etupihahankkeessa valmistuneista kohteista.

