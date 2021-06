Tampereen Tähtikatu täydentyy lokakuussa – ehdota omaa musiikkialan suosikkiasi tähden saajaksi

Jaa

Suomen ensimmäinen kansainvälinen musiikin Tähtikatu avattiin Musiikki & Media -tapahtuman 30-vuotisjuhlan kunniaksi Tampereella syksyllä 2019, jolloin kadulle upotettiin 11 ensimmäistä tähtilaattaa. Viime vuonna Tähtikadulle ikuistettiin kuusi uutta tähteä. Vuosittain kadulle lisätään uusia tähtiä, joiden nimet päätetään yleisöltä saatujen ehdotusten pohjalta. Nyt on jälleen aika ehdottaa vuoden 2021 tähtien saajia.

Tähtikadulle nimetyt tähdet esittelevät Tamperetta musiikkikaupunkina laajasti, sillä ne edustavat monipuolisesti eri sektoreita ja genrejä, eivät pelkästään popmusiikkia, rockia tai mitään muutakaan yksittäistä musiikkilajia. Nimeämisessä otetaan huomioon monimuotoisuus, valtakunnallisuus sekä tasa-arvo esimerkiksi sukupuolten ja iän näkökulmasta. Tärkeätä on myös Tampereen musiikkiperinnön merkitys.



Nyt on jälleen mahdollisuus vaikuttaa siihen, kenen musiikkialan nimen haluaisit itse nähdä ikuistettuna Tähtikadun laattaan. Ehdotuksia tähtilaattoihin ikuistettavista nimistä voi jättää verkkolomakkeella 25.6.2021 asti.



Yleisön ehdotusten perusteella aiempina vuosina omat tähtensä kadulle ovat saaneet Jean Sibelius, Kaija Saariaho, Juice Leskinen, Popeda, Cheek, Katri Helena, Epe Helenius,Tapio Korjus, Eppu Normaali, Nightwish, Karita Mattila, Ismo Alanko ja Paula Koivuniemi.



Yleisö voi ehdottaa keitä tahansa alalla vaikuttavia tai vaikuttaneita henkilöitä tai tahoja: artisteja, yhtyeitä, musiikintekijöitä, sanoittajia, säveltäjiä ja musiikintuottajia sekä organisaatioiden tai instituutioiden edustajia.



Yleisöltä tulleiden ehdotusten pohjalta Musiikki & Media -tapahtuman hallitus tekee esitykset tähtiin ikuistettavista henkilöstä perusteluineen. Raati koostuu musiikkialan kokeneista ammattilaisista. Lopullisen päätöksen yleisötähdistä tekee Tampereen kaupungin sivistys- ja kulttuurilautakunta. Tänä vuonna katuun ikuistetaan 3-5 yleisötähden nimeä.



Tampereen kaupungin sivistyspalveluiden johtajan Lauri Savisaaren mielestä Tähtikatu on hieno keino nostaa musiikin tekijöitä ja vaikuttajia esille.



– Tähden saaminen Tähtikadulle on kunnianosoitus, jota saajat tuntuvat todella arvostavan. Tähtikatu profiloi Tamperetta musiikki- ja kulttuurikaupunkina ja muistuttaa kaikkia ohikulkijoita siitä, miten hienoja artisteja ja taustavaikuttajia alalla on. Parhaimmillaan tähden näkeminen tuo kulkijalle korvamadon, joka jää muistuttamaan musiikkimaailmamme kirkkaimmista tähdistä, Savisaari sanoo.



Viime vuonna yleisöltä saatiin tuhansia ehdotuksia tähtilaattoihin ikuistettavista nimistä. Yleisöehdotusten pohjalta valittujen nimien lisäksi tähtilaattaan saa nimensä se musiikkialan ammattilainen, jolle tänä vuonna myönnetään Tampere Music Award -tunnustus Musiikki & Media -tapahtumassa.



Tampereen Tähtikatu sijaitsee Tampere-talolta Tullin alueelle kulkevalla Åkerlundinkadulla.



– Tähtikatuun muodostuu vähitellen sen täydentyessä Dave Lindholmin “Pieni ja hento ote” -melodiapätkä. Tullin alue on Tähtikadulle erinomainen sijainti, sillä se on kaavoituksessakin määritelty Tampereen viihde- ja tapahtumakeskukseksi, kommentoi Tampere-talon toimitusjohtaja ja Musiikki & Median hallituksen jäsen Paulina Ahokas.



Tähtikatu on toteutettu Tampereen kaupungin, Tampere-talon ja musiikkialan ammattilaistapahtuman Musiikki & Median yhteistyönä. Yhteistyökumppanina toimii Bauer Media Oy. Vuoden 2021 tähtien saajat julkistetaan Tampereen päivänä 1.10.2021.



Ehdotuksia tähtilaattoihin ikuistettavista nimistä voi jättää verkkolomakkeella 25.6.2021 mennessä täällä:

https://elomake.tampere.fi/lomakkeet/23536/lomakkeet.html



