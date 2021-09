Tampereen yliopisto palkitsi Aerosolifysiikan laboratorion yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta

Jaa

Tampereen yliopiston Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden palkinto on myönnetty Aerosolifysiikan laboratoriolle.

— Laboratorio tekee kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusta, jonka vaikutukset kohdistuvat laajasti ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen sekä ilmastonmuutoksen hillintään, palkinnon perusteissa todetaan.

— Tutkimusta tehdään pitkäjänteisesti tiiviissä yhteistyössä kaupunkien ja yritysmaailman kanssa sekä kotimaassa että kansainvälisesti.

— Laboratorio tuottaa myös monipuolisesti tietoa yhteiskunnan päätöksenteon tueksi sekä kansalaisten avoimeen käyttöön, ja se on ollut näkyvästi esillä eri medioissa.

Aerosolifysiikan laboratorion tutkimustyön yhteiskunnallinen – ja globaali – merkitys on työn tavoitteessa, joka on, kuinka ilmastonmuutos saataisiin estettyä ja samalla pidettyä ilmanlaatu hyvänä.

Hyvin karkeasti sanottuna hiukkaset viilentävät ilmakehää, ja jos hiukkasten määrä vähenee, ilmakehän lämpenemien pahenee.

— Esimerkiksi laivojen polttoaineiden rikkipitoisuuden alentaminen on ilmanlaadun kannalta hyvä asia, mutta samalla hiukkaspäästöjen väheneminen ja mustahiiliosuuden kasvu voivat olla ongelmallista ilmaston kannalta, laboratorion johtaja, fysiikan professori Jorma Keskinen toteaa.

Aerosolihiukkaset välittävät myös sairauksia. Koronapandemian aikana Aerosolilaboratorio kehitti VTT:n kanssa robotin, joka havainnollistaa hiukkasten leviämistä ihmisen yskiessä. Mallilla on merkitystä esimerkiksi rakennus- ja ilmanvaihtoteknisiä ratkaisuja suunniteltaessa.

Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekuntaan kuuluvassa laboratoriossa työskentelee noin 30 henkilöä. Laboratorio toimii tiiviissä yhteistyössä yritysten, muiden yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa.

Vuonna 2019 perustetun Yhteiskunnallisen vaikuttamisen palkinnon sai viime vuonna gerontologian professori Marja Jylhä ja edellisenä vuonna Ketterä kaupunki -tutkimusprojekti.

Hyvä opettaja -palkinto kolmelle

Lukuvuoden avajaispäivänä palkittiin myös ylioppilaskunta TREY:n ehdotuksen perusteella kolme Hyvää opettajaa.

He ovat yhteiskuntatieteiden tiedekunnan logopedian tutkinto-ohjelmassa opettava Anneli Yliherva, automaatiotekniikan yliopisto-opettaja Veli-Pekka Pyrhönen tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunnasta ja suomen kielen yliopistonlehtori Liisa Mustanoja informaatioteknologian ja viestintätieteiden tiedekunnasta.

Palkinnon erityiskriteerinä olivat tänä vuonna palautekäytännöt ja palautteen käyttö opetuksen kehittämisessä.

Tampereen kaupungin väitöskirjapalkinto kolmelle

Tampereen kaupungin tiedeapurahatoimikunta palkitsi kolme väitöskirjan tekijää, joiden väitöskirjat on Tampereen yliopistossa arvioitu parhaiksi, ja hyväksytty tiedekuntaneuvostoissa arvolauseella ”kiittäen hyväksytty”. Palkinnon arvo on 5 000 euroa.

Tekniikan alan väitöskirjapalkinnon sai tekniikan tohtori Timo Aho fysiikan alan väitöskirjastaan Advanced III-V-Solar Cells with Back Reflectors

Terveyden alan väitöskirjapalkinnon sai lääketieteen tohtori Jori Pesonen urologian alan väitöskirjastaan Course and Consequences of Nocturia

Yhteiskuntatieteiden alan väitöskirjapalkinnon sai yhteiskuntatieteiden tohtori Johanna Ranta sosiaalityön alaan kuuluvasta väitöskirjastaan Suhteellinen toimijuus huumeita käyttävien matalan kynnyksen palveluissa: tutkimus institutionaalisesta vuorovaikutuksesta

Väitöskirjapalkinnot rahoittaa Tampereen kaupungin tiedeapurahatoimikunta. Muiden palkintojen rahoittajat ovat Tampereen Yliopiston Tukisäätiö ja Tampereen teknillisen yliopiston tukisäätiö.