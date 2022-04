Tampereen yliopisto tutkii Ukrainan sodan kuvaa Suomen, Venäjän ja Kiinan tv-uutisissa

Väitös: Puhtaampaa ja tehokkaampaa bioenergiaa kehittyneillä laskentamalleilla 7.4.2022 09:00:00 EEST | Tiedote

Bioenergia on merkittävin uusiutuvan energian muoto Suomessa ja sen rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa ja vihreässä siirtymässä on tärkeä globaalistikin. Bioenergiaa tarvitaan esimerkiksi tuuli- ja aurinkosähkön säätövoimana, kaukolämmön tuotannossa sekä teollisuuden korkean lämpötilan prosesseissa, joissa sähköistäminen on haastavaa. DI Niko Niemelä kehitti väitöstutkimuksessaan mallinnusmenetelmiä puhtaampien ja tehokkaampien bioenergialaitosten suunnitteluun.