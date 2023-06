Tampereen yliopisto vastaa rautatiealan osaajapulaan

Raideliikennealalle ei ole varsinaista tutkintoon johtavaa koulutusta. Osaajapula on suuri ja raideliikennehankkeita meneillään paljon. Pula rautatiealan osaajista on muodostumassa pullonkaulaksi monien ratahankkeiden suunnittelun ja toteuttamisen sujuvalle etenemiselle. Rautatiesuunnittelu - RASU -koulutus on tärkeä väylä osaajien saamiseksi raideliikenteen pariin.

RASU on Tampereen yliopiston ja Väyläviraston yhdessä järjestämä koulutus, joka toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 2007. Toinen toteutus alkoi 2011 ja kolmas 2022. Koulutus kestää noin yhdeksän kuukautta kokonaisuutena suoritettuna. Yksittäisten osioiden opiskelu on myös mahdollista.

Tampereen yliopistossa koulutus sijoittuu rakennetun ympäristön tiedekunnan tutkimuskeskus Terraan, ja järjestävänä yksikkönä on Tree – Jatkuvan oppimisen palvelut. Koulutusyhteistyössä on mukana myös alan yrityksiä.

Nyt päättyneestä kokonaisuudesta Tampereen yliopistossa vastasi projektipäällikkö, rautatietekniikan dosentti Heikki Luomala tutkimuskeskus Terrasta. Hänen mukaansa täydennyskoulutus on oiva tapa laajentaa opiskelijamääriä ja koulutuksen vaikuttavuutta.

– Tampereen yliopistolla rautatiesuunnittelun opetusta on integroitu muutamiin infrarakentamisen opintojaksoihin, joista keskeisin on rautatietekniikka-kurssi. Tämä ei kuitenkaan riitä vastaamaan alan koulutustarpeeseen, kertoo Luomala.

– RASU-koulutus toteutettiin siten, että täydennyskoulutettavien kanssa opiskeli soveltuvan alan tutkinto-opiskelijoita. Tampereen yliopiston opiskelijoiden lisäksi kurssilla oli opiskelijoita useista muista yliopistoista ja ammattikorkeakouluista. Luennoitsijoiksi valittiin alan parhaita asiantuntijoita, Luomala jatkaa.

Vastaavaa koulutusta ei ole tarjolla muissa Suomen korkeakouluissa. Laajuudeltaan 12 opintopisteen koulutukseen sisältyy lähiopetusta, tenttejä ja harjoitustöitä. Harjoitustöiden ohjaajina toimivat alan yritysten edustajat. Tämänkertaisessa toteutuksessa harjoitustöitä ohjasivat AFRY, Proxion, Ramboll, Sitowise ja Sweco.