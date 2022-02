Tampereen yliopistollinen sairaala täyttää 60 vuotta 17. helmikuuta

Kun Tays Keskussairaala aloitti toimintansa vuonna 1962, käytössä oli vain 164 sairaansijaa. Ensimmäisenä avattiin potilaille osastoja ja palveluja, jotka olivat siihen asti toimineet riittämättömästi tai puuttuneet kokonaan Tampereen seudulta. Keskeistä onkin aina ollut varmistaa, että alueen sairaalat vastaavat väestön terveydenhuollon tarpeisiin.

Nykyään Taysiin kuuluu viisi eri sairaanhoitopiirin sairaalaa. Niiden vuodeosastoilla on yhteensä 1 142 sairaansijaa. Toimintaa uudistamalla, uusia tiloja rakentamalla ja vanhoja korjaamalla varmistetaan kasvavalle väestölle nykyaikaiset terveyspalvelut jatkossakin. Taysille on erityisen tärkeää tuottaa vaikuttavaa hoitoa, jonka taustalla tutkimuksella on merkittävä rooli. Tutkimus luo tulevaisuuden hoitoa. Menneiden vuosikymmenten tutkimustyön tuloksena moni potilas elää pidemmän ja paremman elämän.

- Tays on erittäin hyvämaineinen sairaala, joka tunnetaan ja joka kiinnostaa ympäri Suomea hoitopaikkana. Digitaaliset palvelut, tutkimustyö ja vaikuttavat hoitomenetelmät ovat menestyksen avaimia myös tulevaisuudessa, kun Tays yhdistyy osaksi uutta hyvinvointialuetta, sanoo Taysin ja sairaanhoitopiirin johtaja Tarmo Martikainen.

Digitalisaation avulla hoitoa ja palvelua tarjotaan yhä enemmän myös tiloista riippumatta. Sairaalan toiminnassa toistuvat kuitenkin vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen tutut ihmiselämän ilmiöt: uuden elämän ilo, paranemisen toivo ja hyvästien lopullisuus.

Tervetuloa yleisöluennoille!

Henkilökunta juhlii syntymäpäivää 17. helmikuuta omissa kahvitilaisuuksissaan Taysin eri toimipisteissä ja myöhemmin työyhteisönä toukokuussa Särkänniemessä. Syntymäpäivänä Tays Keskussairaalan alueen rakennukset sekä Näsinneula valaistaan juhlan kunniaksi sinisellä värillä.

Juhlakeväänä järjestetään kaikille kiinnostuneille Vaikuttavaa hoitoa -luentosarja Teamsissa. Luennoilla ei kerrata historiaa vaan sukelletaan Taysin tarjoamiin hoitomenetelmiin ja taustalla tehtävään tutkimukseen. Luentosarja alkaa 24. helmikuuta modernia psykiatriaa käsittelevällä luennolla. Maaliskuussa aiheena ovat tulehdukselliset suolistosairaudet, huhtikuussa käsikirurgia ja toukokuussa gynekologiset syövät. Luennoitsijoina ovat Taysin yksiköiden parhaat asiantuntijat.

Kaikille avointa hoitotyön päivää vietetään juhlavuoden hengessä 12. toukokuuta. Päivän ohjelma koostuu hoitotyön luennoista sekä Tays Keskussairaalan pääaulaan levittyvistä sairaalan eri yksiköiden sekä potilasjärjestöjen toimintaa esittelevistä pisteistä.

Perinteiset Ylisfestarit järjestetään elokuussa Nokian Pitkäniemessä.