Tamperelaiset pääsevät nyt testaamaan uniikkia itsepalvelukauppaa – Sale Automaatissa ostokset hoidetaan uudella teknologialla

S-ryhmässä kokeillaan ja kehitetään aktiivisesti erilaisia digitaalisia ratkaisuja, joiden tavoitteena on tarjota asiakasomistajille entistä parempia palveluja. Kaupparyhmän ensimmäisen, automatisoituun ostamiseen pohjautuvan Sale Automaatin tavoitteena on testata itsepalvelukaupan valikoiman ja uuden teknologian toimivuutta. Teknologialtaan vastaavaa itsepalvelukauppaa ei muualla Suomessa tällä hetkellä ole.

– Kehitämme S-ryhmässä jatkuvasti uusia digitaalisia palveluja, joista esimerkiksi itsepalvelukassat ovat jo nyt vahvasti läsnä asiakkaidemme arjessa marketkaupan myymälöissämme. Odotamme innolla, miten asiakkaat suhtautuvat itsepalvelukauppaan ja onko aika jo kypsä tällaiselle konseptille, S-ryhmän marketkaupan konseptikehityksestä vastaava johtaja Katja Tapio sanoo.

Pirkanmaan Osuuskauppa lähtee rohkeasti kokeilemaan uutta itsepalvelukauppaa yhdessä asiakkaidensa kanssa.

– Valikoima kattaa arjen keskeiset ostostarpeet päivittäistavaratuotteiden osalta ja täydentyy asiakastarpeiden mukaan. Asiointi itsepalvelukaupassa on helppoa ja nopeaa. Sale Automaatti on auki 24/7 eli ostoksia voi tehdä vapaasti mihin kellonaikaan tahansa. Keräämme asiakkailta palautetta ja kehitämme valikoimaa ja toimintaa sen pohjalta, valottaa Pirkanmaan Osuuskaupan Sale-ketjujohtaja Asta Kantola.

Teknologia pohjautuu älykkääseen tuoteseurantaan

Kumppanina pilotissa on kotimainen start up -yritys Blockstore Group Oy, jonka kehittämään teknologiaan Sale Automaatti pohjautuu. Teknologian keskiössä ovat hahmontunnistus sekä älykäs, digitaalinen ja reaaliaikainen tuoteseurantajärjestelmä.

Kauppaan astuessaan asiakas valitsee ostoksilleen katevarauksen ja syöttää maksukorttinsa maksupäätteeseen. Sen jälkeen tuotteet voi kerätä kaapeista, jotka aukeavat, kun käden laittaa kahvalle. Kun kaapin ovi sulkeutuu, kaapista otetut ostokset rekisteröidään kuitille. Ostosten keräämisen jälkeen kaupasta voi poistua: tuotteet veloitetaan maksukortilta automaattisesti.

– Tämä on erittäin turvallinen tapa ostaa. Kauppaan ei pääse ilman maksukorttia. Hahmontunnistus puolestaan yhdistää ja tunnistaa maksutiedot sekä kerätyt tuotteet. Algoritmi luo käsityksen ihmishahmosta, mutta ei tunnista henkilöitä eikä talleta mitään henkilötietoja. Jos kauppaan tulee uudelleen, algoritmi luo asiakkaalle uuden hahmon. Tuoteseurantamme on äärimmäisen tarkka ja sillä voi valvoa myös parasta ennen -päiväyksiä, mikä tavallisesti joudutaan tekemään käsin. Vaikka automaattikauppa ei ole uusi idea, tällainen toteutus on kaiken kaikkiaan täysin ainutlaatuinen, kertoo Blockstore Groupin toimitusjohtaja Juha Maijala.

Kokeilulla testataan jatkomahdollisuuksia

Blockstore Group Oy avasi kesällä vastaavanlaisen itsepalvelukaupan Ruotsiin. Maijala näkee uudella teknologialla paljon mahdollisuuksia tulevaisuudessa.

– Pienet kaupat ympäri Eurooppaa ovat kärsineet pitkään valtavasta kannattavuusongelmasta. Itsepalvelukaupat voivat tuoda mahdollisuuksia paitsi keskustoihin, myös harvaanasutummille alueille, kuten maaseuduille, Juha avaa.

S-ryhmä ja Pirkanmaan Osuuskauppa arvioivat kokeilun tulosten perusteella, miten Sale Automaatin konseptia mahdollisesti jatkokehitetään ja voisiko itsepalvelukauppa täydentää S-ryhmän marketkaupan palveluja tulevaisuudessa. Kokeilu kestää vähintään puolen vuoden ajan.



Sale Puutarhakadun myymälä on muutettu Sale Automaatiksi, ja samaan liiketilaan avautui myös Prisman ruoan verkkokaupan noutopiste.

– Helpotamme asiakkaiden arkea uudenlaisilla tavoilla hankkia ruokaostokset. Tämä tuo myös uudenlaista työnsisältöä henkilökunnallemme ja auttaa osaltaan toivottavasti kaupanalalla olevaan työvoimapulaan, Asta kertoo.