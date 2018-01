Tamperelaisyrityksestä Suomen suurin liikennemerkkitoimittaja

Tamperelainen liikenneopasteisiin erikoistunut Normiopaste ostaa liiketoimintakaupalla Elfving Signum Oy:n opasteliiketoiminnan ja kasvaa samalla Suomen suurimmaksi liikennemerkkitoimittajaksi.

Kaupan jälkeen Normiopaste on Suomen selkeästi suurin liikennemerkkitoimittaja sekä johtava liikennemerkkien kokonaisurakointiin erikoistunut yritys. Konsernin liikevaihto lähestyy 20 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 80 henkilöä. Kaupan myötä yhtiö laajentaa myös sisäopasteisiin.



Elfving Signumin liikennemerkkiliiketoiminnan liikevaihto on n. 5 miljoonaa euroa. Yhtiön toimipaikka on Hausjärvellä. Noin 30 työntekijää siirtyy kaupan mukana vanhoina työntekijöinä.



– Pystymme jatkossa tarjoamaan kaikki vaihtoehdot myös törmäysturvallisiin ristikkorakenteisiin sekä kaikki portaalivaihtoehdot, toimitusjohtaja Tommi Saarni kertoo. Yhtiö aikoo myös jatkaa strategian mukaista kasvua sekä orgaanisesti että yritysostoin.



Liikennerakentamisen kokonaisosaaja



Normiopaste on emoyhtiö konsernissa, jonka kokonaisliikevaihto on noin 20 miljoonaa euroa. Konserni siirtyi sijoitusyhtiö Korona Investin enemmistöomistukseen viime kesänä. Konserni on erikoistunut liikenneopasteiden valmistukseen ja asennukseen, ulkovalaistukseen sekä asutuskeskuslouhintaan.

– Tavoitteena on kasvattaa yhtiöiden liikevaihtoa voimakkaasti jatkossakin, kertoo Korona Investin partneri Pekka Tammela.



Konserni on hyvässä kasvuvauhdissa. Yhtiöt ovat urakoineet esimerkiksi Tampereen raitiotiehankkeen suoja-aitoja ja kaide-elementtejä, louhintoja sekä useita hankkeita tieverkostossa eri puolilla Suomea niin opasteissa, valaistuksessa kuin louhinnassa.