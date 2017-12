Tänä jouluna miesten suosikkialusvaatteen väri voi olla yllätys

Vaikka tuore tutkimus osoittaa, että yhä useampi mies ostaa vaatteensa itse verkosta, monen miehen joulukääröstä löytyy silti vielä kalsaripaketti, jonka väritys ei ole tänä vuonna niinkään konservatiivinen.

Barclaycardin marraskuussa julkistaman tutkimustuloksen mukaan 48% brittimiehistä ostaa muotia mielummin verkkokaupasta kuin kivijalasta. Samalla selvisi, että moderni mies ostaa vaatteensa ihan itse. Kärjistäen voi sanoa, että siinä missä vielä vuosikymmen sitten 2/3 miehistä kulki äidin, vaimon tai tyttöystävän ostamissa vaatteissa, nyt enää vajaa kolmannes antaa muiden päättää pukeutumisestaan.

Alusvaatteissa trendi näkyy selvästi. ”Pitkään tiedettiin, että suomalainen mies ostaa – tai saa lahjaksi keskimäärin kolmet uudet kalsarit vuodessa ja että alkkarilaatikossa on noin yhdeksän paria, joista osa voi olla todella vanhaakin vuosikertaa, joilla on tunnearvoa”, sanoo Tommi Lähde, alusvaatebrändi the other danish guyn toimitusjohtaja. ”Siihen tietoon nähden meidän asiakkaat ovat sitten heavy-usereita. Kuudesta yhdeksään uutta paria vuosittain nostaa suomalaismiehen länsinaapurin tasolle, kohta mennään ohi niin että heilahtaa”.

Lähde vahvistaa brittitutkimuksen tulokset naisten osuudesta asiakkaina. Kutakuinkin neljännes verkkokaupassa myydyistä miesten alusvaatteista on edelleen naisten ostamia. ”Isänpäivä ja joulu tietty korostuvat. Kalsareita pidetään helposti lahjana, joita ostetaan kun mukamas muuta ei keksitty. Noloa se on kuitenkin vasta silloin kun ostetaan ns. hauskoja pöksyjä. Siinä lahjansaajan näyttelijäntaidot joutuvat koetukselle kun pitää osoittaa kiitollisuutta kärsäkalsareista, ettei antaja pahoita mieltään”, Lähde kuittaa.

Suomen lisäksi the other danish guy myy alusvaatteita verkkokaupassa Iso-Britanniaan ja Yhdysvaltoihin. Miehiä pidetään aika konservatiivisina alushousujen suhteen, mutta tänä vuonna pinkkien alushousujen kysyntä on yllättänyt myös Suomessa. ”Ei nyt varsinaisesti voida puhua vielä ilmiöstä, mutta ei pinkit kalsarit mikään marginaaliryhmän suosikki ole. Aika monen miehen joulupaketistakin tänä vuonna löytyy nimenomaan se pinkki. Kyllä siitä joku varmaan yllättyy, mutta tosimiehen uskottavuus ei ole väristä kiinni”, sanoo Lähde.