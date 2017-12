Tänään auennut Colorado Express tuo Rukalle nopean ja herkullisen taukopaikan

Ruka sai tänään Colorado Bar & Grill -konseptin “pikkuveljen” osaksi ruokatarjontaansa, kun Colorado Express avasi aamupäivällä ovensa Vuosselinportissa, Vuosselin Express-hissin vieressä. Leppoisa uutuusravintola sopii tunturimiljööseen erityisesti rennon meininkinsä ja annostensa myötä.

Nimensä mukaisesti Express-hissin juurella sijaitseva Colorado Express tarjoilee nälkäisille laskettelijoille pikaista apua aitoamerikkalaisista burgereista, wingseistä, ribseistä ja muusta finger foodista. Lisäksi saatavilla on erilaisia kahvituotteita pikkusuolaisesta makeaan, vaahtokarkkikaakaota unohtamatta.



- Expressin lista koottiin muiden Coloradojen suosikkiannoksista tuomaan nopea, helppo ja herkullinen ruokahetki rinnepäivän lomaan. Esimerkiksi ribsimme ovat olleet kaikissa kaupungeissa todella suosittuja, joten halusimme ne ehdottomasti myös Rukan uuteen Colorado Expressiin. Lisäksi meiltä voi noutaa annokset myös take awayna vaikkapa illallista varten, ravintolapäällikkö Kalle Oikarainen vinkkaa.



Express panostaa nopeaan palveluun ja soveltuu huolettoman tunnelmansa vuoksi niin perheille, yritysporukoille, turisteille kuin paikallisillekin nautiskelijoille.



- Sisustus on muista Coloradoista poiketen rinneravintolamainen ja lomatyylin mukaisesti sormin syötävät ateriat tarjoillaan meillä rennosti kertakäyttöastioista. Samoin annoskoot ovat Expressissä hieman kevyemmät ja näin ollen kukkarollekin edullisemmat, Oikarainen jatkaa.



Terassi kinosmaisemien keskellä



Colorado Express palvelee Rukan matkaajia joulu- ja kevätsesonkina viikon jokaisena päivänä. Talven taittuessa maalis–huhtikuulle ruoista pääsee nauttimaan myös ravintolan aurinkoterassilla.



- Terassiltamme aukeaa upea rinnenäkymä, joten mikä olisikaan parempi paikka pistäytyä lasilliselle tai lounaalle. Itse asiassa terassilta löytyy jopa enemmän asiakaspaikkoja kuin sisätiloistamme: terassille mahtuu 80 asiakasta ja sisälle 60. Odotamme talvesta lumista ja vilkasta – tervetuloa intiaanipäällikön palveltavaksi, Oikarainen toivottaa.



Colorado Bar & Grill löytyy Helsingistä, Tampereelta, Leviltä, Pyhältä ja Rukalta osoitteesta Rukankyläntie 6. Colorado Express palvelee sekä joulunaikaan 20.12.–7.1. että keväällä 12.2.–29.4. ma–su klo 11–19 hissien aukioloaikojen mukaisesti. Sesonkien välissä ravintola on suljettu.



Colorado Express

Ahon Jussintie, Ruka

Puh. 0400 101 630

Ravintolan omille verkkosivuille tästä

