Tänään vietetään 12. valtakunnallista Koiranpäivää

Lisätietoja tapahtuman Facebook-sivulta ja kennelpiirin sivuilta.

Kirkkonummi 24.4. kello 17–18.30

Kirkkonummen kaverikoirat vierailevat Masalan kirjastossa. Tule rapsuttelemaan, juttelemaan ja olemaan yhdessä kaverikoirien kanssa. Voit tehdä itsellesi pinssin kaverikoirien kuvista. Lisätietoja tapahtumasivulta.

Askola 24.4. kello 18

Askola Country Dogs ry järjestää tapahtuman Monninkylän torilla valtakunnallisen Koiranpäivän merkeissä. Ohjelmassa on lajiesittelyitä, ACD:n toiminnan esittelyä, nakinsyöntikilpailua sekä koirien älypelejä. Mukana myös Askolan oma koiratarvikkeiden myyjä Koijarin Tassutarvike. Tervetuloa mukaan puuhastelemaan yhdessä ja tutustumaan koiramaiseen toimintaan! Tapahtumasivulle täältä.

Seinäjoki Koirakulkue 24.4. kello 18

Etelä-Pohjanmaan kennelpiiri ry järjestää perinteisen koirakulkueen. Kokoontuminen Lakeudenpuiston parkkipaikalla. Lisätietoja kennelpiirin sivuilta.

Lempäälä Match show ja junior handler -kilpailu 24.4. klo 18-21

Pohjois-Hämeen kennelpiirin nuorisojaosto ja Kuokkalan koulun 5. luokkalaiset järjestävät Koiranpäivän Match Show’n, jossa koululaisetkin valitsevat omat suosikkinsa. Paikalla on myös kahvio. Tuotto menee lyhentämättömänä nuorten leirikoulujen tukemiseen. Ilmoittautuminen alkaa kello 17.00. Paikkana Ideaparkin parkkipaikan Prisman pääty. Lisätietoja tapahtuman Facebook-sivuilta ja kennelpiirin sivuilta.

Sastamala Koiraharrastuslajien esittelyjä ja lelukoirakilpailu 24.4. kello 18–20

Tmi Viljanen Sari järjestää koiraharrastuslajien esittelypisteitä Kaukolan koulun pihalla. Lapsille lelukoirakilpailu kello 18 (osallistumismaksu 2€, kaikki lapset palkitaan pokaalein ja ruusukkein). Koiratarvikemyyntiä ja koirien valokuvausta.

Siltakylä 24.4. ja 28.4.

Kennel-Rehun tehtaanmyymälältä (Teollisuuskuja 7) lähtee tiistaina yhteislenkki. Lauantaina luvassa on match show ja Etsijäkoirayhdistyksen näytös.

Joensuu 24.4. Agilitytapahtuma ja kisatreenit 24.4. kello 17–21

Joensuun Agilityurheilijoiden tapahtumassa Pärnavaaran urheilukeskuksessa on mahdollisuus tutustua agilityyn, seurata hauskaa houkutusten highway -esitystä ja kokeneemmat voivat osallistua kisanomaisiin treeneihin. Kello 17 alkaen Tanhupallon karvamatoagilityn innoittamana agilitya lelukoiran tai minkä tahansa turrikan kanssa! Tämä piste on ulkokentällä, joten onhan agilitykaveri semmoinen, jonka tassut saa tarvittaessa pestyä kotona. Yhteistyössä Pärnävaaran Koiraurheilukeskuksen kanssa Best In Jokke, KoirAkat ja Peten Koiratarvike.

Lisätietoja tapahtumasivulta ja Joensuun Agilityurheilijoiden verkkosivuilta.

Varkaus 24.4. Kaverikoiravierailuja

Varkauden Tassukamujen koirakot tekevät muutaman pienen tempauksen Koiranpäivän merkeissä. Koirakot käyvät päivän mittaan kertomassa kaverikoiratoiminnasta paikallisissa eläintarvikekaupoissa, Rahulassa sekä Mustissa ja Mirrissä.

Turku 24.4. Koko perheen tapahtuma kello 18–20

Varsinais-Suomen kennelpiiri ry järjestää koko perheen tapahtuman Kupittaan Kaivokentällä. Luvassa on paljon kivaa ohjelmaa: vetokoirat vetävät lapsia kärryillä, koiratanssiesitys (säävaraus), Kennelliiton kaverikoirat ovat rapsuteltavina, alle 7-vuotiaille on lapsi ja koira -kilpailu, lelukoirakilpailu, makkarakisa, arpajaiset ja puffetti. Tapahtumaa sponsoroi Pet-Vet Oy. Tutustu ohjelmaesitteeseen ja piirin verkkosivuihin.

Parainen 24.4. kello 18.30–19.30

Koiranpäivän kunniaksi Paraisten koiraharrastajien yhdistys Par-Hau ry järjestää kaikille kaupungin koiranomistajille tarkoitetun yhteislenkin. Reittinä Paraisten Siltakierros. Lähtö Bustikselta ja kuljetaan Rantatien puoleista Suntin reunaa kohti vierasvenesatamaa. Torisillan ylitettyämme mutkittelemme Vanhan Malmin kujien kautta ja sitten kirkon puoleista Suntin rantaa pitkin takaisin Bustikselle.Tervetuloa mukaan kaikki koirat, koiranomistajat ja koiranystävät!

Nurmes 24.4. Kouluvierailuja

Nurmeksen Seudun Kennelkerho ry vierailee molemmilla kunnan peruskouluilla Koiranpäivänä.

Kemi Koiranpäivän perinteinen Match Show kello 18–20

Kemin Seura- ja Palveluskoirakerho ry. järjestää perinteisen Koiranpäivän Match Show'n Kemin vanhalla kauppatorilla klo 18.00, ilmoittautuminen alkaa kello 17. Tuotto menee lyhentämättömänä Meri-Lapin Eläinsuojeluyhdistykselle. Järjestämme yhdistykselle myös ruoka- ja tavarakeräyksen tapahtuman yhteydessä. Mukana tapahtumaa sponsoroimassa Hau-Hau Champion, Centtilä, Nutrolin, Korvenkoiran Hurttahotelli sekä koirahieroja Teresa Tuomela. Lisätietoja tapahtumasivulta .

Iisalmi 24.4. Koiranpäivän tapahtuma kello 18–20

Pohjois-Savon Kennelpiiri ry järjestää Iisalmen torilla tapahtuman, jossa on luvassa muiden muassa rotuesittelyjä ja Vuoden Koiran palkitseminen! Tutustu ohjelmaan ja piirin sivuihin.

Lahti 24.4. Koiranpäivän Match Show kello 18

Salpausselän kennelpiiri ry järjestää match shown Jokimaan ravikeskuksessa. Paikalla voi tehdä myös kiva koirakansalainen-testejä, osallistua lapsi ja koira -kilpailuun, junior handler-kilpailuun sekä tutustua rally-tokoon. Tapahtuman tuotto lahjoitetaan Päijät-Hämeen eläinsuojeluyhdistykselle. Ilmoittautuminen alkaa klo 17.00 ja arvostelu alkaa klo 18.00.