Tanja Risikko Vaasan yliopiston sidosryhmäjohtajaksi

Risikolla on vahva kokemus yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta ja verkostojohtamisesta yliopisto-, korkeakoulu- ja tiedelaitoskentällä sekä vaikuttamisesta yhteiskunnallisissa verkostoissa. Risikko tulee Vaasan yliopistoon Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry:stä, jonka toiminnanjohtajana hän on toiminut vuodesta 2020 lähtien. Nykyisessä tehtävässään Risikko on johtanut Unifin toimintaa sen korkeakoulu- ja tiedepolitiikan vaikuttamistyössä sekä yliopistojen välisen yhteistyön edistämisessä.

Aiemmin Risikko on toiminut muun muassa Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen johtajana. Hän on tehnyt pitkän uran niin yliopistokentällä kuin myös ammattikorkeakoulu- ja tutkimuslaitossektoreilla. Risikko on työurallaan erityisesti korostanut tieteenalojen välisen yhteistyön merkitystä sekä yliopistojen tiivistä suhdetta muuhun yhteiskuntaan.

– Olen todella iloinen, että saamme sidosryhmäjohtajaksi Tanja Risikon, joka tuntee laajasti korkeakoulukenttää ja on vahva verkostojohtamisen ammattilainen. Tehtävä on meille todella tärkeä, sillä haluamme vahvistaa Vaasan yliopiston näkyvyyttä tiede- ja koulutuspoliittisessa keskustelussa ja päätöksenteossa sekä kehittää yhteistyötämme sidosryhmiemme kanssa, sanoo rehtori Minna Martikainen.

Tanja Risikko on yliopiston johtoryhmän jäsen. Hänen tehtävässään yliopiston sidosryhmä- ja EU-asioiden johtajana painottuvat muun muassa yliopiston yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen vahvistaminen kansallisesti ja EU-tasolla sekä sidosryhmä- ja vaikuttamistyön kehittäminen.

– Kansainvälisessä kilpailussa monipuolisella vaikuttavuudella ja kumppanuuksilla on yhä suurempi merkitys. Vaasan yliopisto on erinomaisesti profiloitunut ja kansainvälistynyt yliopisto, joka on jatkuvasti vahvistanut rooliaan. On hienoa tulla mukaan Vaasan yliopiston inspiroivaan yliopistoyhteisöön, kertoo Tanja Risikko.

