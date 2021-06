Tankkaustarinat palaa ruutuun – mukana myös Lahden ABC Renkomäki

Jaa

ABC-asemien henkilökunnan ja asiakkaiden arkeen päästiin tutustumaan pari vuotta sitten Tankkaustarinat-realitysarjan kautta. Yllättävät kohtaamiset ja tilanteet seurasivat toisiaan vilkkaiden liikennemyymälöiden arjessa. Maanantaina 14.6. käynnistyy Tankkaustarinoiden toinen tuotantokausi, ja tällä kertaa mukana on myös Osuuskauppa Hämeenmaan ABC Renkomäki -liikennemyymälä.

Suuren suosion saavuttaneiden Tankkaustarinoiden jatkokausi oli suunnitteilla jo viime vuonna. Korona kuitenkin sotki suunnitelmat. Tänä vuonna sarjaa päästiin vihdoin kuvaamaan, ja toinen tuotantokausi saatiin purkkiin juuri ennen maaliskuun ravintolarajoituksia.

Kakkoskaudella mukana ovat ensimmäiseltä tuotantokaudelta tutut Lohjan ja Vaajakosken ABC:t sekä uusina tulokkaina ABC Varkaus ja Lahden ABC Renkomäki.

– On ilo päästä raottamaan ihmisille pienesti verhoja ABC-elämään. Erityisen hienoa on se, että ABC Renkomäki – yksi suomalaisten suosikkiliikennemyymälöistä – on mukana tulevalla kaudella. Tankkaustarinat kertoo mukavalla kulmalla juuri sen, miksi ”apsilaisuus” on vaan niin mahtavaa, iloitsee ABC-ryhmäpäällikkö Sami Kovanen Osuuskauppa Hämeenmaalta.

– Työn monipuolisuus, ihanat työkaverit ja mahtavat asiakkaat pitävät huolen siitä, että päivät kuluvat nopeasti ja arjessa riittää vauhdikkaita tilanteita, hän jatkaa.

Renkomäen tv-tähdet jännän äärellä

Sarja starttaa Nelosella ensi maanantaina 14.6. Jaksoja esitetään arki-iltaisin maanantaista torstaihin klo 20.30. Tankkaustarinoiden 2. tuotantokauden kaikki 20 jaksoa ehditäänkin esittää heinäkuun puoleen väliin mennessä.

ABC Renkomäestä sarjan päätähtinä esiintyvät ABC-palvelupäällikkö ”Niksu”, kokki Areeya, keittiöpäällikkö Ruut, vuoropäällikkö Svetlana ja liikennemyymälätyöntekijä Melina.

Liikennemyymälässä sarjan alkua odotetaan isolla innolla – jännitykselläkin.

– Oli huikea kokemus olla mukana Tankkaustarinoissa! Mukavinta ja samalla haastavinta oli päästä tekemään ohjelmaa mahtavan ammattitaitoisen porukan kanssa, Melina sanoo.

Myös Svetlana antaa vilpittömät kehut kuvausporukalle.

– Kulissien takana oli huikea kameratiimi meitä ohjaamassa. He olivat ymmärtäväisiä sen suhteen, että olimme ensikertalaisia. Minä jännitin meistä varmaan eniten, ja se saattaa näkyä telkussa, Svetlana nauraa.

Edellisellä eli vuonna 2019 esitetyllä Tankkaustarinat-kaudella oli peräti 4,2 miljoonaa katsojaa.