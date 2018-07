Tanner avaa ovensa Elannon korttelissa maanantaina 16. heinäkuuta

Elannon korttelin uusin tulokas Tanner avaa ovensa Kaikukadun ja Hämeentien kulmassa maanantaina 16. heinäkuuta. Ravintolana, kahvilana, hifi-musiikkibaarina ja levykauppana toimiva tila keskittyy laadukkaaseen tarjontaan niin ruoan, juoman kuin musiikinkin osalta.

Arkiaamuisin klo 8.30 alkaen tarjolla on aamiaista ja Kees Van Der Westenin Spirit-espressokeittimellä valmistuvia erikoiskahveja. Valikoimaan kuuluu erilaisia itse tehtyjä leivoksia, kakkuja ja juustoja. Pitkälti vegaaninen ruokamenu painottuu välimerelliseen keittiöön ja kotimaisiin raaka-aineisiin: ”Sörnäisten tyyliin” tehtyyn pizzoihin sekä pastoihin. Pizzapohja ja talon raskileipä syntyvät omassa leipomossa. Lounasta tarjoillaan arkisin klo 11–15 elokuun puolesta välistä alkaen ja lauantaisin aamiaisesta voi nauttia koko päivän ajan. Saatavilla on runsaasti gluteenittomia tuotteita.

Tannerissa hifistellään kirjaimellisesti myös musiikin ja äänentoiston saralla. Tilassa on huippulaadukkaat Tannoyn Prestige Westminster Royal GR -kaiuttimet ja levyt soivat jokaisena iltana. Paikallisten deejiiden lisäksi luvassa on ajoittain ulkomaisia vieraita. Tannerissa toimii myös levykauppa, jossa on tasokas valikoima uusia ja käytettyjä vinyylilevyjä.

Ravintolan interiööristä vastaa aiemmin mm. Erottaja Barin ja Ravintola Nollan sisustuksen suunnitellut Jukka Keskitalo. Tannerin taustalla ovat Elannon kortteliin aiemmin mm. Kuudennen Linjan, Siltasen ja Kaiku-klubin perustaneet Tim Uskali ja Toni Rantanen sekä ravintola Ondan tiimi.

Tanner

Kaikukatu 2, 00530 Helsinki

www.ravintolatanner.fi/

www.instagram.com/ravintolatanner/

www.facebook.com/ravintolatanner

Aukioloajat:

Ma–To klo 8.30–02.00

Pe 8.30–03.00

La 11.00–03.00



(Kesällä sunnuntaisin suljettu)

Keittiö auki klo 23.00 asti