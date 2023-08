Tanskalainen kielipalveluyritys LanguageWire laajenee Suomeen ja kasvaa Pohjoismaiden suurimmaksi

”LanguageWiren ja Delinguan kohdemarkkinat ja osaaminen täydentävät hyvin toisiaan ja yhdessä voimme tarjota entistä laajemman valikoiman palveluja nykyisille ja potentiaalisille asiakkaille. Delinguan erinomainen asiakaspalvelu ja hyvä laatu yhdistyvät yritysjärjestelyssä LanguageWiren vahvaan teknologiaosaamiseen. Keskiössä ovat asiakaspalvelu, kieliasiantuntijoiden osaaminen ja uusien tekoälyratkaisujen kehittäminen”, Bech Justesen kertoo.

Järjestelyn jälkeen yritysten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 80 miljoonaa euroa. LanguageWire-konsernilla on toimintaa 14 maassa kolmella mantereella sekä yli 450 työntekijää.

Yrityskaupan jälkeenkin Delingua on itsenäinen, suomalainen yhtiö, eikä sen toiminnassa tai henkilökunnassa ennakoida tapahtuvan muutoksia. Katja Virtanen jatkaa Delinguan toimitusjohtajana ja Delinguan aiempi emoyhtiö Oy Wortexport Ltd LanguageWiren vähemmistöomistajana. LanguageWiren pääomistaja on brittiläinen, Lontoon pörssissä noteerattu pääomasijoittaja Bridgepoint Group.

Kielipalvelujen kysyntä kasvaa ja monipuolistuu

Kielipalveluala elää teknologiamurroksessa. Samanaikaisesti organisaatioiden kansainvälistyminen luo uusia tarpeita. Kielipalvelut ovat maailmanlaajuisesti yksi nopeimmin kasvavista palvelualoista.

Markkinoilla on jo saatavilla niin sanottuihin suuriin kielimalleihin perustuvia tekoälyratkaisuja. Murroksessa keskeiseksi kysymykseksi nousevat teknologian ohella kielipalvelujen laatu ja tietoturva sekä asiakaspalvelu.

”Teknologian ja tekoälyn hyödyntäminen on kielipalvelualalla elinehto. Muuten samanaikaisiin hinta-, laatu- ja aikatauluvaatimuksiin on lähes mahdotonta vastata. Tulevaisuudessa käännösalalla tarvitaan sekä ihmisasiantuntijuutta että tekoälyä. LanguageWire on tässä edelläkävijä, sillä se on jo pitkään kehittänyt omaa, muista erottuvaa kokonaisratkaisuaan”, Delinguan toimitusjohtaja Katja Virtanen sanoo.

Käännösteknologian kehittyessä kielipalvelujen tarjoajat erottuvat toisistaan sen perusteella, kuinka hyvin ja tehokkaasti ne pystyvät täyttämään asiakkaiden monimutkaistuvat ja kasvavat tarpeet.

Teknologiamurros vauhdittaa kielipalvelualan konsolidaatiota

Sijoituskohteena kielipalvelualasta on tullut viime vuosina houkutteleva. Kielipalveluala on hyvin sirpaloitunut, ja sillä toimii pääasiassa perinteisiä palveluntarjoajia.

”Näemme alalla selviä konsolidointimahdollisuuksia. Nykyisten teknologiatrendien vuoksi uskomme, että tekoälyyn ja teknologiaan panostavat suuremmat toimijat tulevat jatkossa saamaan entistä enemmän jalansijaa kielipalvelumarkkinoilla. Pienemmille toimijoille tulevaisuus voi tuoda haasteita”, Bridgepointin johtaja ja LanguageWiren hallituksen jäsen Martin Janson sanoo.

LanguageWire lyhyesti

LanguageWire on vuonna 2000 perustettu tanskalainen kielipalvelu- ja teknologiayritys. Sen tekoälyyn ja ihmisasiantuntijuuteen perustuvien kielipalveluratkaisujen avulla yritykset voivat saavuttaa kohdeyleisönsä maailmanlaajuisesti. LanguageWire tekee globaalista viestinnästä älykkäämpää ja tehokkaampaa räätälöimällä ratkaisujaan asiakkaiden tarpeisiin, automatisoimalla työnkulkuja ja tarjoamalla tietoturvallisen ympäristön monikieliseen viestintään.

Delingua lyhyesti

Vuonna 2005 perustettu Delingua on Suomen johtava kielipalvelujen tarjoaja, jonka palveluita käyttää vuosittain yli 1300 ulkomaankaupan ja monikielisen viestinnän parissa toimivaa yritystä ja julkisyhteisöä. Delinguan missiona on tarjota korkealaatuisia käännös-, tulkkaus- ja kielikoulutuspalveluja helposti ja kustannustehokkaasti sekä olla asiakkaidensa tärkein kumppani kaikissa heidän kielipalvelutarpeissaan.

Bridgepoint lyhyesti

Bridgepoint on yksi maailman johtavista pörssinoteeratuista kasvusijoittajista, joka on erikoistunut pääomasijoittamiseen ja yksityisiin lainoihin.

Bridgepoint hallinnoi yli 38 miljardin euron varallisuutta ja sen sijoitustoiminta keskittyy neljään eri toimialaan: kehittyneeseen teollisuuteen, liiketoiminta- ja finanssipalveluihin, kuluttajapalveluihin sekä terveydenhuoltoon, joissa yhdistävänä tekijänä on keskeisessä roolissa oleva teknologia. Emoyhtiö Bridgepoint Group plc on listattu Lontoon pörssiin.