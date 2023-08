Tanskalainen Mira-sarja riemastuttaa ihan tavallisen teinin ihan tavallisen arjen samaistuttavalla kuvauksella

Miran elämä on ihan tavallista – ja sitten taas tuntuu niin kuin se ei olisi. Siihen kuuluvat äiti ja isä, jotka eivät enää asu yhdessä, bestis ja muita ystäviä (nykyisiä ja entisiä), unelmia ja arkidraamaa.

Miran luokan tytöt perustavat rakkauskerhon, johon voi kuulua vain, jos on ollut rakastunut. Eikä Mira ole koskaan ollut, vaikka on yrittänyt. Voiko rakastua, jos vain ajattelee luokan söpöintä poikaa tarpeeksi pitkään, vaikka puoli tuntia päivässä? Ei kai rakastuminen voi olla niin vaikeaa? Todella vaikeaa sen sijaan on, kun paras ystävä päättää vaihtaa ystävää.

Mira – ystäviä, ihastuksia, elämää on hurmaavan arkinen sarjakuvakertomus tuiki tavallisesta nuoren elämästä lapsuuden ja teini-iän välimaastossa. Ja kuten kaikki teini-iän läpikäyneet tietävät, välillä ihan arkisetkin käänteet ja muutokset tuntuvat elämää suuremmilta. Mira tarjoaa samaistumispintaa ja hauskoja hetkiä niin teini-iän tyrskyihin astumaisillaan oleville lapsille kuin heidän kanssaan eläville aikuisille.

Mira – ystäviä, ihastuksia, elämää on tanskalaisen sarjakuvakirjasarjan aloitus. Kirjan on suomentanut Sirpa Alkunen.

Sabine Lemire on tanskalainen kirjailija ja suunnittelija, joka työskentelee laajasti lastenkulttuurin ja kirjallisuuden parissa. Hän on kirjoittanut kymmeniä lasten- ja nuortenkirjoja. Rasmus Bregnhøi on tanskalainen kuvittaja ja taidemaalari. Hän on myös pitänyt näyttelyitä ympäri maailmaa.

