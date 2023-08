Tanskan rikosakatemian debyyttipalkinnolla huomioitu Talven maa -romaani ilmestyy suomennettuna elokuussa

Kun tapahtuu pommi-isku joulumarkkinoilla keskellä Kööpenhaminaa, konstaapeli Signe Kristiansen alkaa jahdata tekijöitä. Samaan aikaan häntä kalvaa pelko siitä, onko hänen siskonsa yksi kuolleista. Tutkinta ajautuu kuitenkin nopeasti umpikujaan.

Signen entinen työpari, kovapintainen poliisitarkastaja Martin Juncker on vastentahtoisesti avaamassa uutta poliisiasemaa pikkukaupungissa vastaanottokeskuksen lähistölle, kun murhatutkimus laskeutuu hänen pöydälleen. Mies on murhattu metalliputkella ja uhrin vaimo on kadonnut. Pintapuolisesti murha vaikuttaa tavalliselta väkivallanteolta, mutta kun käy ilmi, että uhrilla oli uusnatsiyhteyksiä, juttu muuttuu mielenkiintoiseksi.

