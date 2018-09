Tanssii Tähtien Kanssa ensimmäistä kertaa Voittajavedossa – pelissä on muuttuvat kertoimet

Tanssikilpailu Tanssii Tähtien Kanssa eli TTK on ensimmäistä kertaa mukana Veikkauksen Voittajavedossa. Alkuvaiheessa suosikin paikan otti Jaana Pelkonen. Koska pelikohde on muuttuvakertoiminen, lopulliset kertoimet kuitenkin saadaan vasta peliajan päättyessä sunnuntaina 30.9. jolloin nähdään toinen suora lähetys MTV3-kanavalla. Tuolloin ensimmäinen kilpailija putoaa pelistä.

Muuttuvakertoimisuus tarkoittaa sitä, että mitä enemmän osallistujaa veikataan voittajaksi, sitä pienempi tämän kerroin on. Kääntäen siis niin, että iso kerroin kertoo, että pelaajat eivät usko tanssijan voitonmahdollisuuksiin. Kerroin muodostuu asiakkaiden asettamien panosten perusteella.

- Pelikohde on jo avattu ja se on auki aina ensimmäiseen suoraan lähetykseen saakka. Pelivaihdon kasvaessa kerroin tyypillisesti vaihtelee, joten sitä kannattaa seurata. Se on ikään kuin barometri, joka kuvastaa pelaajien näkemyksen kehittymistä, kertoo muuttuvakertoimisen vedonlyönnin tuoteryhmäpäällikkö Miikka Nurmi.

Viihteestä kohteensa saavat vedot eivät ole ennen näkemätön asia Voittajavedoissa, vaikka TTK:ssa onkin kyseessä debyytti.

- Euroviisuista on lyöty vetoa jo useana vuonna. Kohde on vakiinnuttanut paikkansa tarjonnassamme, sanoo Nurmi.

TTK:ssa kilpaillaan tanssitaidon kehittymisessä. Kilpailijoilla on valmentajinaan ammattitanssijoita, ja edistyminen vakiotansseissa ja lattareissa ratkaisee voittajan. Lopputulokset syntyvät tuomareiden ja yleisöäänestyksen yhdistelmällä. Joka jaksossa pudotetaan yksi pari pois.

Tällä kerralla kymmenikössä on mukana kaksi huippu-urheilijaa, uransa päättänyt hiihtäjä Aino-Kaisa Saarinen ja uraansa yhä jatkava nyrkkeilijä Edis Tatli.

Onko rutinoituneella ja menestyneellä urheilijalla parempi mahdollisuus pärjätä tällaisessa kisassa, Miikka Nurmi?

- Molempien mukana olevien urheilijoiden lajeissa on rytmillä tärkeä merkitys, joten he saattavat oppia nopeasti tanssiaskeleitakin. Voisin myös kuvitella, että voitontahto ja kyky kovaan harjoitteluun saattavat siivittää heidät pitkällekin tässä kisassa.

Voittajaveto 6: Tanssii Tähtien Kanssa 2018, MTV

Kilpailun voittaja

Peliaika päättyy su 30.09. klo 19:08.

1. Edis Tatli

2. Aino-Kaisa Saarinen

3. Aki Linnanahde

4. Lotta Näkyvä

5. Tuure Boelius

6. Marita Taavitsainen

7. Hannes Suominen

8. Marja Hintikka

9. Pekka Pouta

10. Jaana Pelkonen