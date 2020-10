Tanssilavakulttuurin jatkuvuus vaatii määrätietoista uudistamista

Lavatanssiperinteen jatkuvuuden varmistaminen -hanke

Syvälahden Viihdekeskuksen käynnistämässä hankkeessa haetaan yhteistyömahdollisuuksia tanssijärjestäjien, muusikoiden ja ohjelmatoimistojen kesken alan toimintaedellytysten turvaamiseksi ja kehittymisen mahdollistamiseksi. Jatkotoimista on tarkoitus sopia vuoden 2020 lopussa päättyvän hankkeen aikana. OKM on myöntänyt hankkeelle korona-avustusta, joka on tarkoitettu kulttuurialan yhteisöille. Avustuksella edistetään luovien alojen, taiteen ja kulttuurin ammatillisten yhteisöjen toimintaa, jonka harjoittamista koronapandemiasta aiheutuneet rajoitukset ovat vaikeuttaneet tai estäneet.