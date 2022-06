Tanssilavat kehittävät yhteishankkeessa elämyspalveluja matkailijoille

Tanssilavakulttuuri matkailutuotteeksi -hanke

Syvälahden Viihdekeskuksen koordinoimassa hankkeessa haetaan tanssilavatoimijoille yhteistyömahdollisuuksia matkailun ja kulttuurin toimijoiden kesken tanssilavakulttuurin uudistamiseksi ja vahvistamiseksi. OKM on myöntänyt avustusta hankkeelle, joka on jatkoa aiemmalle lavatanssiperinteen jatkuvuutta vahvistaneelle kehittämishankkeelle. Hankkeen ensimmäisenä vuonna 1.9.2021–31.8.2022 kehittämistyöhön on kutsuttu Etelä-Savon, Keski-Suomen ja Pohjois-Savon tunnettuja tanssilavoja. Tavoitteena on laajentaa hanke seuraavina vuosina valtakunnalliseksi.