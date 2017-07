Tanssin suuret nimet vierailevat elokuisessa Helsingissä

27.7.2017 09:34 | Messukeskus

Messukeskuksen uusi tapahtuma Tanssi Vieköön -festivaali tuo elokuussa Helsinkiin vieraaksi joukon tanssin maailmantähtiä.

Suomessa vierailevat muun muassa West Coast Swingin huippuosaajat Jordan Frisbee ja Tatiana Mollmann, newyorkilainen katutanssin pioneeri Mr Wiggles, USA:n So You Think You Can Dance -kilpailun voittaja Benji Schwimmer SEKÄ rock’n rollin nelinkertainen maailmanmestaripari Jacek Tarczylo ja Anna Miadzielec.

Suomalaisista tanssitähdistä mukana ovat Suomen kaikkien aikojen menestynein kilpatanssipari Jukka Haapalainen ja Sirpa Suutari-Jääskö, tanssiryhmä Tero Saarinen Company, tankotanssin nelinkertainen maailmanmestari Oona Kivelä, Suomen Kansallisbaletti sekä Kansainvälisen Paralympiakomitean IPC:n ranking-ykköset, pyörätuolitanssin moninkertaiset suomenmestarit Timo Pyykkönen ja Tuuli Harju.

Tapahtuman suojelija on taiteilijaprofessori, tanssija, koreografi ja laulaja Jorma Uotinen. Hän avaa Tanssi vieköön -festivaalin ja vierailee tapahtumassa myös juontajana.

Nähtävänä ja kokeiltavana yli 60 tanssilajia

Euroopan suurimpiin kuuluva tanssifestivaali täyttää Helsingin Messukeskuksen 18.–19. elokuuta. Uusi festivaali tuo yleisön nähtäväksi ja kokeiltavaksi yli 60 eri tanssilajia twerkkauksesta nykytanssiin ja hip hopista lavatansseihin. Festivaalin ohjelmaa ovat rakentamassa kymmenet suomalaiset tanssiseurat, Suomen parhaat tanssin ammattilaiset ja pidetyimmät tanssinopettajat.

Käytössä on koko Messukeskus, ja nähtävää riittää katutanssihallista erilaisiin workshopeihin, opetustunteihin ja show-elämyksiin. Suurimpaan halliin rakennetaan Suomen suurin tanssilattia, jolla vierailevat tanssilavojen suosikkiesiintyjät Jari Sillanpäästä Tuure Kilpeläiseen.

Tapahtumassa nähtävät tanssilajit: Acrobatic Rock’n’Roll, Argentiinalainen tango, Bachata, Balboa, Blues, Boogie Woogie, Breakdance, Bugg, Capoeira, Cha Cha, Charleston, Commercial, Dancehall, Disco, Flamenco, Foksi, Foxtrot, Fusku, Hiphop, Itämainen tanssi, Jazztanssi, Jive, Kansantanssi, Katutanssi, Karnevaalisamba, Kizomba, Lindy Hop, Locking, Masurkka, Nykytanssi, Paso Doble, Polkka, Popping, ProAm, Pyörätuolitanssi, Quickstep, Reggaeton, Rivitanssi, Rock’n roll, Rockabilly, Rumba, Rumba-bolero, Salsa, Samba, Samba de Gafieira, Semba, Senioritanssi, Showdance, Step ja Irish Dance, Swedish Fox, Tango, Tankotanssi, Twerk, Valssi, West Coast Swing, Wieninvalssi, Vogue ja Zouk.

Ensimmäistä kertaa järjestettävä Tanssi Vieköön -festivaali on tanssin ystävien ja ammattilaisten uudenlainen kohtaamispaikka Messukeskuksessa Helsingissä. Avoinna perjantaina18.8.2017 klo 17–02 ja lauantaina 19.8.2017 klo 12–02. Festivaali juhlistaa Suomen satavuotista taivalta tanssin ilon kautta.