Tapahtumatakuun korvausten haku on päättynyt - korvaushakemuksia tuli odotettua vähemmän

Ansökan om ersättning från evenemangsgarantin har upphört - det kom in färre ersättningsansökningar än väntat 11.12.2021 07:00:00 EET | Tiedote

Evenemangsgarantins ansökningstid var 1.6.-31.8.2021. Det kom under ansökningstiden 996 garantisansökningar som var berättigade till ersättning. Ersättning enligt beviljat garantibeslut för evenemang som ordnats i mindre omfattning eller ställts in kunde ansökas under tidsperioden 15.9.-7.12.2021. Det kom 598 ersättningsansökningar innan den utsatta tidsfristen 7.12. Av de inlämnade ansökningarna har 381 stycken getts ett beslut till och med den 9.12. Resterande ansökningar beräknas vara behandlade till årets slut 2021. Mest ersättning till musikfestivaler Ersättning från evenemangsgarantin har hittills utbetalats för ungefär 10 miljoner euro och det genomsnittliga stödbeloppet är cirka 30 000 euro. Mest ersättning har utbetalats till musikfestivaler samt konst- och kulturevenemang. Aktuell statistik gällande evenemangsgarantins ersättningsansökningar och hanteringssituationen finns tillgänglig på evenemangsgarantins statistiksida (Statistik: Evenemangsgaranti - Valtiokonttori). Kostna