Tapahtumatakuuta myönnetty lähes 73 miljoonaa euroa

Tapahtumatakuun hakuaikaa on jäljellä vielä kuukausi. Hakuaika päättyy 31.8.2021 klo 16:15. Takuuta haetaan sähköisesti Valtiokonttorin verkkosivulla.

Tapahtumatakuuta on voinut hakea Valtiokonttorista 1.6.2021 lähtien. Valtiokonttori on myöntänyt tapahtumatakuuta tähän mennessä lähes 73 miljoonaa euroa, eniten takuuta on myönnetty musiikkifestivaaleille, konserteille ja näyttelyille sekä messuille.

Tapahtumatakuuta on myönnetty yli 150 tapahtumalle. Joitakin tapahtumatakuuhakemuksia on jouduttu hylkäämään. Takuuta ei ole voitu myöntää, jos jokin takuun yleisistä ehdoista ei ole täyttynyt. Tällaisia ovat olleet esimerkiksi se, että vaadittu 150 000 € arvonlisäverollinen liikevaihtoraja vuodelta 2019 ei ole täyttynyt, tai että järjestettävä tapahtuma ei ole ollut yleisölle avoin. Tapahtumatakuu on ennakollinen maksusitoumus, joten sitä ei ole voitu myöntää tapahtumille, jotka on peruttu ennen takuun hakemista.

Takuuta voi hakea tapahtumille, jotka järjestetään 7.12.21 mennessä. Hakemus kannattaa lähettää mahdollisimman pian. Tällä hetkellä käsittelyssä ei ole ruuhkaa ja päätöksen saa nopeasti. Takuuta ei voi hakea määräajan umpeutumisen jälkeen. Takuuhakemuksen viimeinen jättämisajankohta on 31.8.21 klo 16.15. Asiakaspalvelu auttaa kesällä arkipäivisin klo 9-12 numerossa 029 550 2270.

Tapahtumatakuun korvausten haku alkaa 15.9.21 ja hakuaikaa on 7.12.21 asti.

Valtiokonttorin sivustolta valtiokonttori.fi/tapahtumatakuu löytyy lisätietoa ja ohjeita suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, tallenne tapahtumatakuun webinaarista sekä vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin. Ajantasaista tietoa takuuhakemusten määrästä ja tehdyistä päätöksistä löytyy tapahtumatakuun tilastoja -sivulta. Raportti päivittyy joka arkipäivä.