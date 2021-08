Tapahtumatakuuta myönnetty tähän mennessä yli 100 miljoonaa euroa, haku päättyy tiistaina 31.8. klo 16.15

Jaa

Tapahtumatakuun hakuaika päättyy 31.8.2021 klo 16.15. Takuuta haetaan sähköisesti Valtiokonttorin verkkosivulla.

Tapahtumatakuuta on voinut hakea Valtiokonttorista 1.6.2021 lähtien. Valtiokonttori on myöntänyt tapahtumatakuuta tähän mennessä yli 100 miljoonaa euroa, eniten takuuta on myönnetty musiikkifestivaaleille, konserteille ja näyttelyille sekä messuille. Tapahtumatakuuta on myönnetty yli 440 tapahtumalle.

Takuuta voi hakea tapahtumille, jotka järjestetään 7.12.21 mennessä. Takuuhakemuksen viimeinen jättämisajankohta on 31.8.21 klo 16.15. Takuuta ei voi hakea määräajan umpeutumisen jälkeen.

Tapahtumatakuun korvausten haku alkaa 15.9.21 ja hakuaikaa on 7.12.21 asti. Korvausta voivat hakea tapahtumajärjestäjät, joiden tapahtumille on myönnetty tapahtumatakuu. Korvausta voivat hakea myös ne alihankkijat, jotka tapahtuman pääjärjestäjä on ilmoittanut takuuhakemuksellaan takuun piiriin kuuluviksi. Korvausta voi hakea sen jälkeen, kun pääjärjestäjä on ilmoittanut tapahtuman peruuntumisesta tai pienempänä järjestämisestä Valtiokonttorille.

Valtiokonttori palvelee

Valtiokonttorin sivustolta valtiokonttori.fi/tapahtumatakuu löytyy lisätietoa ja ohjeita suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Ajantasaista tietoa takuuhakemusten määrästä, tehdyistä päätöksistä ja tapahtumaan liitetyistä alihankkijoista löytyy tapahtumatakuun tilastoja -sivulta. Tilastosivulle päivittyy myös tieto Valtiokonttorin vastaanottamista tapahtumien peruuntumista tai pienempänä toteutumista koskevista ilmoituksista. Raportti päivittyy joka arkipäivä.

Asiakaspalvelu auttaa arkipäivisin klo 9-15 numerossa 029 550 2270.

Sulkemiskorvauksen hakuaika on päättymässä

Alle 50 työntekijää työllistäville mikro- ja pienyrityksille tarkoitetun sulkemiskorvauksen hakuaika päättyy myös tiistaina 31.8. kello 16.15. Sulkemiskorvaus koskee ravintoloita ja muita ravitsemisyrityksiä sekä esimerkiksi liikunta- ja urheilutiloja, kuntosaleja, kylpylöitä ja sisäleikkipuistoja. Sulkemiskorvausta haetaan Valtiokonttorin sähköisen asiointipalvelun kautta. Korvausta on haettava neljän kuukauden kuluessa sen kuukauden päättymisestä, jona velvollisuus pitää toimitilat suljettuina päättyi. Lisätietoja ja hakuohjeet löydät osoitteesta valtiokonttori.fi/sulkemiskorvaus.