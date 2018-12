Tapio Finér Suur-Seudun Osuuskauppa SSO:n uudeksi toimitusjohtajaksi

SSO:n nykyisen toimitusjohtajan Esko Jääskeläisen siirtyessä keväällä 2019 eläkkeelle, on SSO:n hallintoneuvosto valinnut uudeksi toimitusjohtajaksi MBA Tapio Finérin, 50 v, Lohjalta.

Finér toimii tällä hetkellä euroopan toiseksi suurimman leipomoalan yrityksen Lantmännen Unibake Finland and Balticsin toimitusjohtajana. Aiemmin Finér on työskennellyt muun muassa markkinointijohtajana Sinebrychoffilla sekä yli 10 vuotta johtotehtävissä päivittäistavarakaupan puolella Tradekassa ja Wihurilla. Finér siirtyy Suur-Seudun Osuuskauppaan toukokuussa ja ryhtyy johtoryhmän kanssa viimeistelemään SSO:n valmistautumista kesäkauppaan.

”Esko Jääskeläinen on johtanut Suur-Seudun Osuuskauppaa hyvin. Jääskeläinen luotsasi SSO:n maailmanlaajuisten, mutta Nokian tarinan myötä erityisesti Salon seutua ravisuttaneiden taloudellisten rakennemuutosten läpi menestyksekkäästi. Digitaalisuus on haastanut ja samalla tuonut mahdollisuuksia kaupan alalle, ja Jääskeläisen aikana SSO on vahvistanut asemiaan tällä saralla. SSO on merkittävästi investoinut kauppojen, liikennemyymälöiden, ravintoloiden ja muiden kauppapaikkojen perustamiseen ja uudistamiseen parantaakseen paikallisten ihmisten palveluja. Mainittakoon myös, että muun muassa halpuuttamisen myötä kotimaisen ruuan osuus suomalaisten ruokakorissa on noussut, joten hän on ollut ryhmätasolla mukana tekemässä hyviä linjapäätöksiä”, kiittelee SSO:n hallintoneuvoston puheenjohtaja Kimmo Koivisto.

”Finér tuo SSO:aan vahvaa kokemusta kaupan ja erityisesti elintarviketeollisuuden eri yrityksistä. Kansainvälisen työn myötä Finér tunnistaa hyvin myös globaalit haasteet ja mahdollisuudet vahvasti digitalisoituvassa maailmassa. Myös osuustoiminnallisen yritystoiminnan tuntemus nähtiin valintaa tehdessä merkittäväksi eduksi. Finér on rekrytointointiprosessin myötä osoittautunut määrätietoiseksi ja sanojensa mittaiseksi mieheksi, ja samalla maalaisjärjellä ajattelevaksi ihmiseksi. Uskon vahvasti, että Finérin johdolla SSO menestyy myös tulevina vuosina”, kertoo Koivisto.

”Johtamisessa ihmiset ovat tärkeässä roolissa, ja SSO saakin Tapiosta Eskon tavoin helposti lähestyttävän johtajan”, toteaa Kimmo.