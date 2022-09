Tapio Lehtinen starttaa revanssihengessä maailman haastavimmalle purjehdukselle

Kilpailun starttiviivalle on selviytymässä 16 venettä ja purjehtijaa, joiden tavoitteena on purjehtia 30 000 merimailin (55 560 km) matka yksin ilman pysähdyksiä, varuste- tai muonatäydennyksiä, automaattiohjauslaitteita tai elektronisia navigointivälineitä. Ensimmäisessä vuoden 1968 kilpailussa maaliin pääsi vain yksi kilpailija, sittemmin suorituksestaan aateloitu Sir Robin Knox-Johnston. Vuoden 2018 uusinnassa matkaan lähteneestä 18:sta purjehtijasta viisi pääsi maaliin.

”Vuoden 2018 kilpailuun lähdimme leppoisissa heinäkuun kesäkeleissä. Nyt lähtö on runsas kaksi kuukautta myöhemmin ja Biskajanlahdelle on ennustettu viikonlopuksi väkevää matalapainetta. Kisaajilta otetaankin luulot pois heti startin jälkeen, kun Biskajanlahdelle on luvassa ensimmäinen syysmyrsky ja reipasta 15-20 ms -vastatuulta. Leikin on jo ennen starttia jättänyt kesken puolet kisaan ilmoittautuneista veneistä. Vielä tällä viikolla yksi purjehtija tippui kisasta, kun ei läpäissyt terveystarkastusta”, kertoo purjehtija Tapio Lehtinen ja jatkaa:

”Olemme valmistautuneet uuteen Golden Globe Race -kisaan isolla ja asiantuntevalla porukalla. Galiana-venekuntani tiimi on mukana täällä Ranskassa viime hetken valmisteluissa, joten konespesialistimme, sähkömiehemme, purjemaakarimme ja heladuunarimme ovat varmistaneet, että kaikki toimivat. Vaikka lähden matkaan yksin, on tämän huikean tiimin tuki myös henkisesti tärkeää kisan aikana. Olenkin samalla sekä itsekkään innostunut että nöyrän kiitollinen päästessäni nauttimaan purjehduksesta muiden jäädessä rantaan kannustamaan.”

Lehtinen ja veneensä Asteria ovat hyvässä kisakunnossa

Haastava reitti kulkee Ranskan Les Sables-d’Olonnesta Kanariansaarten kautta Hyväntoivonniemen ympäri Australiaan ja sieltä edelleen Kap Hornin ympäri Uruguayn kautta takaisin Ranskaan. Kilpailijoita odotetaan maaliin keväällä 2023.

”Asteria on paremmassa kunnossa kuin koskaan. Nyt pohjamaalikin on valtamerikelpoista, eikä edellisen kisan kaltaista barnakkelikatastrofia pitäisi syntyä. Harvoin voi urheilukilpailussa kertoa pyrkivänsä tekemään kolme kuukautta aiempaa nopeamman suorituksen, mutta pohjamaalivahingosta on opittu ja sen opin avulla nopeutan kulkuani kahdella kuukaudella. Olen myös karsinut varusteiden ja muonavarastoni painoa edellisestä kisasta 700 kiloa ja lisäksi Asteriassa on uusi tuuliperäsin, joka oikaisee veneen kulkua. Siitä tulee ajansäästöä pari viikkoa. Loput kaksi viikkoa kiritään puhtaasti sisulla, tahdonvoimalla ja viime kisan synnyttämällä revanssihengellä”, lupaa Lehtinen ja lisää: ”Lisäksi minulla on nyt toimiva, isoäitini peruja oleva mekaaninen herätyskello. Näin varmistan, että herään ajoissa tarkistamaan kurssin ja kannelle ohjaamaan. Parhaimmillaan tai pahimmillaan tämä tarkoittaa unta vain 20 minuutin pätkissä kerrallaan.”

Pitkä purjehdus vaatii paksut kirjat

Edellisen kilpailun matkalukemiseksi Lehtinen valitsi ainoastaan ennen vuotta 1968 kirjoitettuja kirjoja ja äänitettyä musiikkia. Tällä kertaa Asteriaan on lastattu myös modernimpaa kirjallisuutta, kuten tuoreita Nobel- ja Finlandia-voittajia.

”Viimeksi mukanani oli Saarikosken käännösversio James Joycen Odysseuksesta, nyt luen Leevi Lehdon version samasta teoksesta. Klassikoista mukana on myös Melvillen Moby Dick ja maailmantilanteesta johtuen esimerkiksi Tolstoita. Asterian mastossa liehuu toki myös Ukrainan lippu. Matkamusiikkina on edelleen samat 100 vanhaa C-kasettia kuin edellisellä kierroksellani maailman ympäri”, kertoo myös kulttuurista ja historiasta kiinnostunut Tapio Lehtinen.

Huomiota merten hyvinvointiin

Myrskyt ovat tavallisia syyskuussa, mutta säätilan ääri-ilmiöt ja merieläinten kato kiinnittivät Lehtisen huomion edellisessä kilpailussa. Huoli valtamerten ja ilmaston tilasta ja halu tehdä asiaan muutos ovat keskeinen teema, johon Lehtinen haluaa purjehduksellaan kiinnittää huomiota.

”Olen äärettömän ylpeä ja kiitollinen siitä, että olemme saaneet mukaan samat arvot jakavia kotimaisia yhteistyökumppaneita, jotka kukin ovat osa ratkaisua siirtyessämme kohti hiilineutraalia kiertotalousyhteiskuntaa. GGR-kilpailun pääyhteistyökumppanini 3StepIT on erinomainen esimerkki siitä, kuinka yritys voi alasta riippumatta kehittää toimintaansa vastuullisesti ja kiertotalouden periaatteiden mukaisesti.”

Seuraava kilpailu maailman ympäri heti GGR:n perään

Palatessaan Golden Globe Race -kisasta ensi keväänä, aikoo Lehtinen purjehtia vielä viimeisen kerran maailman ympäri 12-henkisen tiimin kanssa. Kyseessä on legendaarisen Whitbread Round the World -kisan 50-vuotisjuhlakilpailu, johon Tapio Lehtinen osallistuu Swan 55 Galiana -purjeveneellään. Myös ensi vuoden Ocean Globe Race purjehditaan kiertotalouden hengessä klassisilla veneillä ja menetelmillä.

”Tälle yksinpurjehdukselle onkin kiva lähteä, kun on selkeä suunnitelma seuraavasta haasteesta. Mikäli kaikki sujuu nyt suunnitellusti, lähdemme neljä kuukautta GGR:n maaliintulosta uudelle maailmanympäryspurjehdukselle. On upeaa päästä luotsaamaan ja opastamaan suomalaisen valtameripurjehduksen seuraavaa sukupolvea merten ja tuulten saloihin”, iloitsee Lehtinen.

Lehtisen Golden Globe Race -kisan pääyhteistyökumppani on 3stepIT. Cinia on merkittävä yhteistyökumppani Lehtisen molemmissa kilpailuissa. Muita Tapio Lehtinen Sailingin kumppaneita ovat mm. Aava, Aktia, Caligo, Finnlines, Suomen Hyötytuuli, MM-Kotkamills, Norsepower ja Terawatt.

S/Y 3stepIT Asteria

Sparkman & Stephens -veneensuunnittelutoimiston suunnittelemaMasthead sloop -tyyppinen Gaia 36

Rakentaja Cantiere Benello, Livorno, Italia 1965

Swan 36 -veneen pitkäkölinen edeltäjä

Pituus 11 m, paino 8 tonnia, purjeiden pinta-ala 51m2

Tapio Lehtisen viimeiset haastattelut ennen Golden Globe Race -kisan starttia on mahdollista järjestää puhelimitse lauantaina 3. syyskuuta.

Haastattelupyynnöt ja lisätiedot: samuel.sorainen@wolfcom.fi tai +358 400 579 653



Medialla on mahdollista saada Golden Globe Race -kisan ajankohtaiset väliaikatiedot akkreditoitumalla osoitteessa https://goldengloberace.com/media/