LT Tapio Visakorpi aloittaa Tampereen yliopiston tutkimuksesta vastaavana vararehtorina 1.1.2022. Visakorpi toimii tällä hetkellä lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnan dekaanina.

Keskeisimmäksi asiaksi uudessa tehtävässään Visakorpi näkee tiedekuntien tukemisen.

– Tärkeintä on luoda sellainen ympäristö, missä tutkijat pärjäävät ja menestyvät. Koen tärkeäksi kehittää myös yli tiedekuntarajojen ja yliopistotasolla tapahtuvaa toimintaa, Visakorpi sanoo.

Visakorpi aloittaa viisivuotisen kautensa tutkimuksesta vastaavana vararehtorina tuulisessa tilanteessa. Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston fuusioituminen vuonna 2019, sitä seuranneet yhteistoimintaneuvottelut ja meneillään oleva kampuskehitys kulkevat arjessa väistämättä mukana.

– Turbulenssi on tyypillistä, kun tehdään näin iso fuusio kuin meillä. Se on ikävää, mutta ohimenevänä ilmiönä sen kyllä kestää. Yliopiston menestymisen kannalta on kuitenkin tärkeää, että töyssyt saadaan tasaantumaan ja päästään rakentamaan tietä eteenpäin, Visakorpi sanoo.

– On myös hyvä muistaa, että yt-neuvotteluiden ja kampuskehityksen taustalla on pyrkimys siihen, että taloudellisista rajoitteista huolimatta pääsisimme kehittämään muun muassa tutkimustoimintaa ja meillä olisi voimavaroja siihen. Nyt suoritettavilla toimilla tehdään niitä voimavaroja.

Rahoitusleikkauksiin on vastattava aktiivisilla toimenpiteillä

Tapio Visakorpi on huolissaan tutkimuksen asemasta ja rahoituksesta Suomessa. Mutta hänelle se tarkoittaa sitä, että pitää ryhtyä toimenpiteisiin eikä jäädä tuleen makaamaan.

– Selkeä viesti yhteiskunnassa on ollut, että talous on tiukka ja leikkaava. Yliopistoindeksit on pääosin leikattu tai puolitettu, tutkimusrahoitusta on vähennetty ja esimerkiksi Business Finlandin rahoitus yliopistoille on romahtanut. Säätiöt ovat pelastaneet paljon varsinkin lääketieteen alalla, sillä niiltä saatu rahoitus on lisääntynyt. Suomi turvaa nyt tutkimusrahoituksen osalta paljon niihin, Visakorpi toteaa.

Kun meneillään on lisäksi kallis soteuudistus ja julkisia varoja on rajallisesti, Visakorpi ei näe, että tutkimukseen saataisiin paljon lisärahaa.

Visakorven mielestä olisikin tärkeää miettiä rahoitusta uudella tavalla. Nyt pitäisi selvittää, miten olemassa olevalla rahoituksella voidaan luoda lisää rahoitusta ja millaisia uusia rahoituslähteitä on olemassa. Lisäksi pitäisi keksiä, miten yliopisto voi houkutella enemmän yrityksiä tekemään yhteistyötä.

– Yliopistollamme on hieno mahdollisuus, kunhan vain teemme asiat oikein. Täällä tehtävässä tutkimuksessa näkyy paljon hyvää ja minulla on täysi usko tulevaisuuteen, Visakorpi sanoo.

LT Tapio Visakorpi

Nimitettiin syöpäbiologian dosentiksi Tampereen yliopistoon vuonna 1996.

Syöpägenetiikan professori Tampereen yliopistossa vuodesta 2002.

Palkittiin vuoden nuorena tutkijana vuonna 1999.

Suomalaisen Tiedeakatemian jäsen vuodesta 2007.

Lääke- ja biotieteiden tiedekunnan dekaani vuodesta 2017.

Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnan dekaani vuodesta 2019.

Toimii tällä hetkellä Eemil Aaltosen Säätiön ja Tays Tukisäätiön hallituksissa ja vuoden loppuun asti Suomen Syöpäsäätiön hallituksessa. Kuuluu lisäksi Suomen Kulttuurirahaston Pirkanmaan rahaston hoitotoimikuntaan.

Aloittaa tutkimuksesta vastaavan vararehtorin viisivuotiskauden Tampereen yliopistossa 1.1.2022.