Tapiola Sinfoniettan intendentiksi Maati Rehor

Espoon kaupunginorkesterin, Tapiola Sinfoniettan intendentiksi on valittu MuM Maati Rehor. Rehor toimii tällä hetkellä Turun filharmonisen orkesterin intendenttinä, ja hän aloittaa työnsä Tapiola Sinfoniettassa 1.8.2020.

Maati Rehorilla on laaja-alainen kokemus musiikkialalta, hyvät verkostot ja vankka sisällön tuntemus. Hän on työskennellyt aiemmin muun muassa Avanti!-kamariorkesterin toiminnanjohtajana ja Suomen Jazzliiton toiminnanjohtajana.

Espoon kaupunginorkesterin intendentti on palvelualueensa johtaja ja johtavassa asemassa suhteessa orkesterin soittajiin ja toimistotyöntekijöihin. Intendentti vastaa palvelualueensa taloudellisista ja hallinnollisista tehtävistä sekä suunnittelee ja toteuttaa orkesterin ohjelmiston yhteistyössä orkesterin ja taiteellisten kumppaneiden kanssa.

Tapiola Sinfonietta on korkeatasoinen kamariorkesteri, jolla on useita kansallisesti ja kansainvälisesti arvostettuja taiteellisia kumppaneita. Sinfonietta on arvostettu orkesteri klassisen musiikin esittäjänä, mutta sillä on myös selkeä rooli uusien rohkeidenkin kokeilujen tekijänä ja yleisötyön aktiivisena toimijana.

Virkaa haki määräaikaan mennessä 22 henkilöä.