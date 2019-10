Tapiolan uudistuminen ja avajaiset jatkuvat

Tapiola jatkaa uudistumistaan. Metroaseman yhteyteen avataan satojen polkupyörien pyöräparkki taideteoksineen, uusi Merituulentori valmistuu ja kauppakeskus AINOA uusine liikkeineen ja palveluineen on valmis.

Elämyksellinen liityntäpysäköinti yli 400 polkupyörälle

Tapiolan metroaseman yhteyteen avataan torstaina 24.10. uusi elämyksellinen pyöräparkki, josta pääsee helposti metroasemalle, bussiterminaaliin ja kauppakeskukseen. Parkissa on pysäköintitilaa 424 polkupyörälle, runkolukitut telineet, se on valaistu ja valvottu ja käytettävissä ympäri vuorokauden.

Parkki on myös taide-elämys. Taidegraafikko Seela Petran tilallinen julkisen taiteen teos Sinä päivänä levittäytyy pyöräparkin seinille ja pylväisiin. Teos on kokoelma hahmoja ja tunnelmia, joista voi löytää viittauksia tunnistettaviin paikkoihin Tapiolassa.

Pyöräparkin ja taideteoksen kaikille avoimia avajaisia vietetään

torstaina 24.10. klo 16 – 18. Lisätietoa avajaisista

Lisätietoa taideteoksesta Espoon modernin taiteen museon EMMAn verkkosivuilta osoitteesta emmamuseum.fi.

Kauppakeskus AINOA on nyt valmis

Kauppakeskus AINOAn mittava laajennus on valmis ja avataan 24.10. Laajennuksen valmistuttua bussiterminaalista ja metrolta on suorat yhteydet kauppakeskukseen. Väliaikaiset kulkujärjestelyt poistuvat käytöstä.

AINOA on rakentunut vaiheittain. Nyt valmistuessaan kauppakeskuksen pinta-ala kasvaa 50 000 m2:iin ja liikkeitä on yli 100. Liikkeiden määrä yli tuplaantuu. Laajennuksen yksi odotetuimmista osista on 1 500 neliömetrin uusi ravintolamaailma, Food Garden.

Lisätietoa osoitteesta ainoatapiola.fi.

Terassiravintolaan Merituulentorille

Uuden pyöräparkin yläpuolella on uusi oleskelu- ja läpikulkualue Merituulentori, jonne kauppakeskus AINOA avaa ulkoterasseja keväällä 2020. Torin viihtyisyyteen on panostettu puu- ja pensasistutuksilla ja Tapiola-penkeillä, jotka on valmistettu Espoon kaupunginpuutarhalla. Torin ympärille rakennetaan asuin- ja liiketiloja.

Liikkuminen Tapiolassa helpottuu

Tapiolan keskuksen länsireunan jalankulku ja pyöräily helpottuvat uudistusten yhteydessä huomattavasti. Pohjois- ja eteläpään reitit ovat edelleen tilapäisiä talonrakennustöiden valmistumiseen saakka.

Merituulentorin vieressä olevalla Länsireunan aukiolla, ns. Länsikannella, on tilapäinen kuntoilualue, jossa on koripallokenttiä ja kuntoiluvälineitä. Alueelle on esteetön pääsy.

