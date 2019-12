Tarina ja asenne ratkaisi - Faisa Egge on Vuoden maahanmuuttajayrittäjä 

Vuoden maahanmuuttajayrittäjä 2019 on Amanihoiva Kotihoito Oy:n perustaja Faisa Egge Keski-Pohjanmaalta. Finaaliin ylsivät myös Rajkumar Sabanadesan Kaksi.nolla Oy:sta Pirkanmaalta ja Douglas Castro Darkglass Electronics Oy & Neural DSP Technologies Oy:sta Helsingistä. Kilpailuun ehdotettiin lähes sataa yrittäjää eri puolelta Suomea.

- Painavin peruste on ehdottomasti Faisa Eggen tarina Suomeen tulosta, kouluttautumisesta ja yrittäjäksi ryhtymisestä. Katson myös arvoa sille, että hän toimii kaupungissa, joka ei ole kovin iso. Maahanmuuttajayrittäjyyttä on muuallakin kuin muutamassa isommassa kaupungissa, Suomen Yrittäjien puheenjohtaja ja tuomariston jäsen Jyrki Mäkynen kertoi palkitsemisperusteista.



Voittaja sai palkinnoksi 3000 euroa. Palkinnon lahjoitti työeläkeyhtiö Elo.



- Faisa Egge on tuonut ihailtavalla tavalla vanhan kotimaansa kulttuurin valoisuutta ja positiivisuutta toimialalle, jossa tarvitaan yhä enemmän osaavaa ja motivoitunutta työvoimaa. Eggen jo lapsena oppima ahkeruus sekä ihmisistä välittäminen ja iloinen asenne edustavat juuri sellaista yrittäjyyttä, jota haluamme tuoda esille tällä kilpailulla, työeläkeyhtiö Elon toimitusjohtaja Satu Huber kertoo.



Kahden matkalaukun kanssa Suomeen



Faisa Egge tuli Suomeen vuonna 2008 vain kahden matkalaukun kanssa Keniasta. Hän aloitti työuransa pulloja keräämällä ja työskentelemällä pizzeriassa.



Hän opiskeli terveydenhoitajaksi, mutta vakituisen ja kokoaikaisen työn saaminen ei ollut helppoa. Niinpä hän otti riskin, hylkäsi pätkätyönsä ja hyppäsi kokopäiväiseksi yrittäjäksi ilman sen kummempaa kokemusta yritysmaailmasta, jossa byrokratia on aivan toista luokkaa kuin kotimaassa Keniassa.



Yritys tarjoaa kotihoidon palveluita vanhuksille sekä henkilökohtaista apua vammaisille heidän omissa kodeissaan. 2012 toiminimenä alkanut yritys muuttui osakeyhtiöksi 2015 ja työllistää tänä päivänä myös muita maahan muuttaneita hoiva-alalla. Yritys kasvattaa tulostaan, asiakasmääriään ja työntekijöidensä määrää vuosi vuodelta Keski-Pohjanmaalla.



Yritystoiminnan lisäksi Faisa Egge on yhteiskunnallisesti aktiviinen ja ollut ehdolla muun muassa Kokkolan kuntavaaleissa.



Maailmantähtiä finalistin asiakkaana



Tuomariston tehtävänä oli vaikea valinta kolmen hyvin erilaisen ja erikokoista pyörittävän yrityksen omistajan väliltä. Sabanadesanin ja Castron yritykset molemmat tekevät kovaa kasvua hyvällä liikevaihdolla ja toimivalla bisneskonseptilla.



Castron yrityksen efektilaitteita valmistavan Darkglassin tekemiä tuotteita myydään ympäri maailmaa ja sen asiakkaina on useita kansainvälisiä menestyjiä. Yritys on löytänyt oman erityisosaamisalueensa ja tekee sillä globaalia liiketoimintaa.



Sabanadesanin Kaksi.nolla Oy puolestaan huomioi yhteiskunnan erilaiset tarpeet tarjoamalla ikäihmisten palveluja, ravintola- ja ateriapalveluja sekä koulutusta ja konsultointia. Sabanadesan itse on muutosjohtamisen asiantuntija ja kasvattanut yrityksensä toimintakenttää kannattavasti.



Kilpailu tuo esiin maahan muuttaneet yrittäjät



Vuoden maahanmuuttajayrittäjää valittaessa korostettiin kannattavaa liiketoimintaa, kasvumahdollisuuksia, esimerkillisyyttä ja asennetta.



- Kilpailulla tuodaan esiin maahan muuttaneet yrittäjät ja heidän merkityksensä suomalaisessa yrityskentässä, verkostopäällikkö Aicha Manai Suomen Yrittäjistä kertoo.



Kilpailuun haettiin avoimella haulla yrittäjiä, jotka ovat menestyneet ja luoneet uutta kielimuurista ja erilaisesta liiketoimintaympäristöstä huolimatta. Ehdotuksia tuli lähes sata eri puolilta Suomea.



Voittajan valitsivat ehdotusten joukosta Suomen Yrittäjien maahan muuttaneiden yrittäjien verkoston puheenjohtaja Ali Giray, verkoston jäsenyrittäjät Pamela Spokes ja Reggie Rusan, työeläkeyhtiö Elon johtaja Marko Hara ja Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Jyrki Mäkynen.