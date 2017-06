Tarina kahdesta maasta juhlii digitaalista kulttuuriperintöä ja suomalais-brittiläisiä kulttuurisuhteita

27.6.2017 12:41 | Suomen Lontoon instituutti

Suomen Lontoon instituutti avaa 27. kesäkuuta yhteistyökumppaneidensa kanssa digitaalisen gallerian, joka tarjoaa herkullisia otteita Suomen ja Britannian välisestä historiasta sekä poliittisista, kulttuurisista ja taloudellisista suhteista

Instituutin pääyhteistyökumppanit hankkeessa ovat The British Library, Suomen Kansallisarkisto ja Kansalliskirjasto. Muihin kumppaneihin kuuluvat Yle Elävä Arkisto, Päivälehden arkisto, Urho Kekkosen arkisto ja Siirtolaisuusinstituutti. Galleriassa on tietueita myös The Guardianin ja Observerin arkistosta.



Tarina kahdesta maasta - A Tale of Two Countries avaa arkistoja, kerää digitaalista kulttuuriperintöä ja kutsuu kaikki mukaan jakamaan omia muistojaan, jotka liitetään osaksi galleriaa. Galleria esittelee myös kiinnostavan joukon suomalaisia ja brittiläisiä henkilöitä, joille elämä kahden kulttuurin välimaastossa on arkipäivää. Hanke on osa virallista Suomi 100 -ohjelmaa.



Galleriassa voi katsella, kuunnella ja lukea artikkeleita, videoita, äänitiedostoja sekä kuvia. Sivustolle tallennetut digitaaliset muistot kertovat esimerkiksi Winston Churchillin isän kalastusmatkoista Suomeen, brittiläisten ladyjen lähettämistä orvokeista Jean Sibeliukselle tai siitä, miten punk saapui Suomeen. Galleriassa voi myös katsoa, kuinka kuningatar Elizabeth II tarpoi suomalaisessa metsässä presidentti Urho Kekkosen vieraana vuonna 1976.



“Gallerian rakentaminen on ollut usean vuoden huikea yhteistyöprojekti Suomen Lontoon instituutin sekä kotimaisten ja brittiläisten arkisto- ja kirjastoalan ammattilaisten kanssa. Ensisijainen tavoitteemme on juhlia Suomen satavuotista itsenäisyyttä korostamalla digitaalisen kulttuuriperinnön ja osallistamisen merkitystä, mutta yhtä tärkeää instituutille on ollut alan kansainvälisten yhteistyöverkostojen vahvistaminen”, sanoo instituutin yhteiskunta- ja kulttuuriohjelman päällikkö Johanna Sumuvuori.



Galleria avautuu yleisölle 27. kesäkuuta, jolloin kävijät pääsevät sekä katselemaan galleriaa että syöttämään siihen oman muistonsa, jotka voivat olla esimerkiksi valokuvia tai kirjoitettuja tarinoita. Suomen Lontoon instituutti yhteistyökumppaneineen kutsuu kaikki kävijänsä rakentamaan Tarinaa kahdesta maasta yhdessä, Suomi 100 -teeman hengessä.



Gallerian teknisestä toteutuksesta on vastannut sisältötoimisto Mediapool ja sivusto löytyy osoitteesta:



http://www.taleoftwocountries.fi/