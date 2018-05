Tarja Arkio Kide-säätiön toimitusjohtajaksi

Tiedote 24.5.2018. Kide-säätiön hallitus nimitti 23.5.2018 säätiön toimitusjohtajaksi Tarja Arkion. Hän aloittaa tehtävässä 1.8.2018.

- On hieno mahdollisuus päästä kehittämään säätiötä, jonka toiminta perustuu universaaliin ihmisoikeusajatteluun. Hauraassa yhteiskunnallisessa asemassa olevien ihmisten tai ryhmien rinnalla kulkeminen on vastuullinen ja vaativa tehtävä. Haluamme myös tulevaisuudessa olla ketterä ja luoviin ratkaisuihin kykenevä säätiö, joka on julkisen sektorin, järjestöjen ja vastuullisten yritysten luotettava kumppani, Arkio sanoo.

- Valitsimme hallituksessa säätiölle ensimmäisen toimitusjohtajan. Se on viesti siitä, että Kide-säätiö ei jää perustajansa tai ensimmäisen hallituksensa muistogalleriaksi. Säätiötä alkaa johtaa lahjakas, kansainvälinen, eettisesti tinkimätön ja nopeasti konkreettiseen vaikuttavuuteen tähtäävä nainen, sanoo Kide-säätiön hallituksen puheenjohtaja Paavo Voutilainen.

Voutilainen muistuttaa, että säätiöllä sinänsä ei ole itseisarvoa. Kide-säätiö on perustettu pelkäksi välineeksi yhtäältä ihmisoikeuksien konkretisoimiseksi ja toisaalta reilun yhteiskunnan rakentamiseksi. Vain laadukkaalla ammatillisella työllä saadut tulokset ratkaisevat.

Tarja Arkio siirtyy toimitusjohtajaksi säätiön hankejohtajan tehtävistä. Arkio on työskennellyt työelämän kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä, viestijänä ja kouluttajana yksityisen-, julkisen- ja järjestösektorin palveluksessa sekä yrittäjänä. Koulutukseltaan Arkio on yhteiskuntatieteiden maisteri.

Kide-säätiö on vuonna 2016 perustettu ihmisoikeusjärjestö, joka pyrkii reagoimaan tilanteissa, joissa ihmisarvoinen elämä on uhattuna. Käytännössä säätiö tarjoaa asuntoja, auttaa työpaikan ja koulutuksen löytämisessä ja tarjoaa tukea arjessa pärjäämiseksi sekä järjestää harrastustoimintaa. Säätiö toimii toistaiseksi täysin yksityisen rahoituksen tuella.