Tarja Pääkkösestä tv-tuotantoyhtiö Aito Median toimitusjohtaja

Tomi Suomela Aito Median viihdeliiketoimintojen vetäjäksi 29.5.2018 07:00:00 EEST | Tiedote

Elokuvia ja tv-ohjelmia tuottava Aito Media Oy on nimittänyt Tomi Suomelan, 48, viihteestä ja formaateista vastaavaksi johtajakseen 9. elokuuta lähtien. Aito Mediassa on kolme liiketoimintalinjaa fakta, viihde ja draama. Suomela vastaa viihteen tuotannoista, tuotekehityksestä ja myynnistä. Suomela siirtyy tehtäväänsä MTV Oy:stä, missä hän on toiminut vastaavana tuottajana lukuisissa maailman suurimmissa viihdeohjelmissa sekä vastannut kanavan formaattihankinnoista ja kustannetuista ohjelmahankkeista. ”Aito Media on viime vuosina kasvanut vauhdilla. Audiovisuaalisen median murroksessa tuotantoyhtiöt tarvitsevat useita kivijalkoja ja oikeat ammattilaiset. Olemme erittäin tyytyväisiä, että saimme juuri Tomin vahvistamaan tiimiämme”, sanoo Aito Median toimitusjohtaja Ilkka Hynninen. Suomela sanoo tarttuneensa ohittamattomaan tilaisuuteen, sillä Aito Media ja sen ranskalainen omistaja Lagardère Studios tarjoavat loistavan mahdollisuuden uusien viihdeohjelmien kehitykseen niin täällä Suomess