Tarjolla palvelua yrityksen kehittämiseen nopeasti ja edullisesti ELY-keskukselta

Boliden Harjavalta Oy:n Harjavaltaan suunnitteleman Rakeiston kaatopaikan ympäristövaikutukset arvioitu - Hanke on toteuttamiskelpoinen (Varsinais-Suomi, Satakunta) 9.3.2021 10:17:06 EET | Tiedote

Varsinais-Suomen ELY-keskus on yhteysviranomaisena antanut perustellun päätelmän Boliden Harjavalta Oy:n Harjavaltaan suunnittelemasta Rakeiston kaatopaikkaa koskevasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta eli YVA-selostuksesta. YVA-menettelyssä tarkastellut hankevaihtoehdot (VE1–VE4) muodostuvat eri kuljetusreittivaihtoehdoista. Lisäksi tarkastelussa on mukana vaihtoehto VE0, jossa Rakeiston kaatopaikkaa ei rakenneta. Kaikissa hankevaihtoehdoissa rakeistettua kuonaa loppusijoitetaan alueelle vuosittain noin 300 000 tonnia. Kaatopaikan kokonaistäyttötilavuus on noin 8,7 milj. m3, täytön enimmäiskorkeus on +69 ja käyttöiän arvioidaan olevan yli 50 vuotta. Vaihtoehto 0 (VE0): Hanketta ei toteuteta. Toiminnassa syntyvä rakeistettu kuona kuljetetaan lähialueen vastaanottopaikkoihin. Vaihtoehto 1 (VE1): Kaatopaikka rakennetaan ja alueelle liikennöidään Ratalan kaatopaikan kautta. Rakeistetun kuonan kuljetusreitti kulkee Harjavallan Suurteollisuuspuiston läpi nykyistä reittiä Ratalan