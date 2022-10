Tarjolla tietoa ja tarinoita vesimaisemista. Vesimaisemat Päijänteellä -seminaari 1.-2.11.2022 Jyväskylässä

Vesimaisemat Päijänteellä on Vesimaisemaverkoston ensimmäinen seminaari ja tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille. Luennoilla on luvassa tietoa vesimaisemista ja vedenrajaisista ympäristöistä sekä niiden merkityksestä arjen, asumisen, kokemisen, virkistyksen, matkailun sekä tutkimuksen ja vaalimisen kohteena.

Luennoilla tarkastellaan muun muassa Päijänne biosfääri –hanketta, järvien vedenalaista maisemaa, virtavesitietoa ja Väyläviraston sisävesien arvokohteita ja aineistoja. Lisäksi seminaarissa kuullaan puheenvuoro Laatokan ympäristöhistoriasta, osallistavasta ympäristönsuojelusta Eurajoella sekä veneilyharrastuksesta Päijänteellä. Lopuksi käydään retkellä Päijänteen järvimaisemissa.

Seminaarin järjestää Vesimaisemaverkosto yhdessä Jyväskylän yliopiston Kulttuurinympäristön tutkimuksen maisteriohjelman (KUOMA) kanssa. Vesimaisemaverkoston perustivat vuonna 2021 Jyväskylän yliopisto, Kulttuuriympäristötutkimuksen seura ry, K.H. Renlundin museo, maa- ja metsätalousministeriö, Metsähallitus, Museovirasto, Turun yliopisto, Väylävirasto ja ympäristöministeriö.

Luennot pidetään Jyväskylän yliopistolla, joka on saanut Suomen ensimmäisen Euroopan kulttuuriperintötunnuksen, ja jonka peruskorjattu kirjastorakennus Lähde (Avoimen tiedon keskus) on valittu tämän vuoden arkkitehtuurin Finlandia-palkinnon saajaksi.

Lisätietoja:

Helena Lonkila, Kulttuuriympäristötutkimuksen seura ry / Jyväskylän yliopisto,

puhelin 050 439 0096, helena.lonkila@jyu.fi

Sallamaria Tikkanen, Museovirasto, p. 0295 33 6312, sallamaria.tikkanen@museovirasto.fi

https://www.jyu.fi/fi/ajankohtaista/arkisto/2022/09/vesimaisemat-paijanteella-seminaari

https://kulttuuriymparistotutkimuksenseura.wordpress.com/2022/09/05/vesimaisemat-paijanteella-seminaarin-ilmoittautuminen-avattu/