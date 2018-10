Tarjolla vallaton päivällisresepti

Farssi Älä pukeudu päivälliselle saa ensi-iltansa Vaasan kaupunginteatterin Romeo-näyttämöllä 2. marraskuuta Miika Murasen (vier.) ohjaamana ja nyky-Suomeen sovitettuna. Hillitöntä hauskuutusta rooleissa tarjoilevat Kirsi Asikainen, Essi Hurme, Toni Ikola, Lauri Kukkonen, Annina Rubinstein (vier.) ja Ville Seivo.

Nyt klassikkofarssien todellinen herkkupala Älä pukeudu päivälliselle nähdään ensimmäistä kertaa Vaasassa! Marc Camolettin hulvaton näytelmä on kirjailijan esitetyimpiä teoksia. Tarina naurattaa uskomattomilla ihmissuhdekiemuroillaan sekä yhä mahdottomammaksi muuttuvalla salaisuuksien ja valheiden ilotulituksellaan. Puhdasta farssia ei ole nähty Vaasan kaupunginteatterissa kymmeneen vuoteen, sitten vuoden 2008.

Helsinkiläiset Petri ja Janina ovat onnellisesti naimisissa toistensa kanssa, vai kuinka onnellisia he ovatkaan. Janinalla on salasuhde Petrin parhaan kaverin Rikun kanssa. Mutta Petri ei tiedä siitä mitään, kuten ei Janinakaan tiedä, että Petri tapailee mallikaunotar Piiaa. Kun tähän sotkuun lisätään vielä pahaa aavistamaton pitopalveluyrittäjä, jonka tehtävänä on alkaa pitää tätä kulissia yllä kesken työkeikkansa Petrin ja Janinan kesähuvilalla Vaasassa, on varsinainen keitos valmis! Tapahtumien edetessä jokainen kokki tuo oman erikoisen lisänsä ja lopussa kukaan ei voi olla enää varma, mitä kukin soppaan on tuonut.

Lavastuksen ja puvustuksen on suunnitellut Reija Hirvikoski (vier.). Nyky-Suomeen tarinan on Miika Murasen kanssa sovittanut Outi Rossi. Näytelmän suomennos on Pentti Kotkaniemen käsialaa.

”Farssi on tyylilajina hieno haaste: ulospäin sen tulisi näyttää kepeältä ja helpolta, mutta sen illuusion luominen vaatii todella paljon työtä ja toistoja. Kaiken työmäärän jälkeen emme siltikään koskaan voi tietää, mikä osuu katsojan nauruhermoon. Yhtä esitys naurattaa, toista ärsyttää ja kolmatta voi jopa itkettää. Tärkeintä kaikessa on yritys lisätä maailmaan iloa ja naurua, sillä kukaan ei voi kiistää niiden voimaa. Nauru koetaan yhdessä, surra voi yksinkin. Tämä esitys on tehty puhtaasta tarpeesta lisätä iloa ja pöhköyttä arkeen.” ohjaaja Muranen tiivistää tunnelmiaan ensi-illan alla.

Miika Muranen on monipuolinen teatterintekijä, joka on aiemmin ohjannut Vaasan kaupunginteatteriin Vaahteramäen Eemelin, musikaalin Oliver! ja komedian Vadelmavenepakolainen sekä viimeisimpänä draamakomedian Liian paksu perhoseksi. Hänen ohjauksiaan on myös nähty eri puolilla Suomea mm. Tampereen Teatterissa, Lahden kaupunginteatterissa ja Tampereen Työväen Teatterissa.

Älä pukeudu päivälliselle näytelmän ensi-ilta 2.11.2018 klo 19.00 Vaasan kaupunginteatterin Romeo-näyttämöllä.